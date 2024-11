Kaspersky apporte son soutien à l’opération Synergia II d’INTERPOL, qui a conduit à l’arrestation de plus de 40 personnes

novembre 2024 par Kaspersky

En tant qu’entreprise fortement engagée en faveur d’une approche collaborative de la lutte contre la cybercriminalité, Kaspersky a contribué à l’opération Synergia II d’INTERPOL, visant à déjouer les cybermenaces telles que le phishing ciblé, les ransomwares et les infostealers. Cette initiative commune a rassemblé des partenaires du secteur privé et des services chargés de l’application de la loi de 95 pays membres d’INTERPOL, et permis d’identifier plus de 100 suspects, dont 41 ont été arrêtés.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’opération Synergia d’INTERPOL, qui s’est déroulée entre septembre à novembre 2023, au cours de laquelle INTERPOL s’est attaché à démanteler des infrastructures malveillantes impliquées dans les attaques par phishing, malware et ransomware. Kaspersky a soutenu l’opération en communiquant des données relatives aux infrastructures malveillantes identifiées dans le monde entier.

Dans la lignée de l’édition précédente, l’opération Synergia II s’est déroulée d’avril à août 2024, dans des pays d’Europe, d’Afrique et de la région APAC. Ainsi, environ 30 000 adresses IP et serveurs suspects liés à des cybermenaces ont été identifiés, et plus de 75 % d’entre eux ont été désactivés avec succès. En outre, la police a saisi 59 serveurs et 43 appareils électroniques, dont des ordinateurs portables, des téléphones mobiles et des disques durs utilisés dans le cadre d’activités cybercriminelles.

Kaspersky a participé à l’opération en partageant des informations sur des serveurs de commande et de contrôle et des serveurs de logiciels malveillants, et des hôtes infectés liés à la distribution de malware IoT dans plusieurs pays. En outre, des données associées à des botnets ont été partagées avec INTERPOL.

Les points forts de l’opération Synergia II :

• Hong Kong (Chine) - La police a participé à l’opération en mettant hors ligne 1 037 serveurs liés à des services malveillants.

• Mongolie - Les enquêtes ont permis d’effectuer 21 perquisitions, de saisir un serveur et d’identifier 93 personnes ayant des liens avec des activités cybernétiques illégales.

• Macao (Chine) - La police a mis hors circuit 291 serveurs.

• Madagascar - Les autorités ont identifié 11 personnes ayant des liens avec des serveurs malveillants et ont saisi 11 appareils électroniques en vue d’une enquête plus approfondie.

• Estonie - La police a saisi plus de 80 Go de données de serveurs et les autorités collaborent actuellement avec INTERPOL pour poursuivre l’analyse des données liées à des logiciels malveillants de phishing et de services bancaires.

Neal Jetton, Directeur de la Direction de la cybercriminalité d’INTERPOL, a déclaré : « Le caractère international de la cybercriminalité exige une réponse coordonnée à l’échelle mondiale, comme en témoigne le soutien apporté par les pays membres à l’opération Synergia II. Ensemble, nous avons non seulement démantelé des infrastructures malveillantes, mais aussi empêché des centaines de milliers de victimes potentielles de tomber dans les pièges tendus par les cybercriminels. INTERPOL est fier de réunir une diversité de pays membres pour lutter contre cette menace en constante évolution et faire de notre monde un endroit plus sûr ».

« Kaspersky apprécie l’opportunité de contribuer aux efforts multipartites visant à combattre la cybercriminalité transfrontalière », a commenté Yuliya Shlychkova, vice-présidente des affaires publiques chez Kaspersky. « La collaboration entre les entreprises privées et les forces de l’ordre ne renforce pas seulement les défenses cyber des pays concernés, mais joue également un rôle crucial dans le renforcement de la cyber-résilience mondiale. Ensemble, grâce à ce partenariat, nous élevons les normes de cybersécurité et établissons un schéma directeur pour un paysage numérique plus sûr à l’échelle mondiale ».

Kaspersky contribue activement aux opérations d’INTERPOL : encore récemment, l’entreprise a apporté sa contribution à la lutte contre les manœuvres frauduleuses entourant les Jeux olympiques d’été de 2024. La participation de Kaspersky aux activités des organismes internationaux chargés de l’application de la loi souligne son engagement à lutter contre les cybermenaces de manière collaborative et responsable. À travers de tels partenariats, Kaspersky continue d’innover et de faire évoluer ses solutions de cybersécurité, assurant une protection proactive contre les cyber-risques en constante évolution, et contribuant à un avenir numérique plus sûr pour tous.