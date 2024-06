Kaspersky : 62 % des entreprises géo distribuées sont préoccupées par les disparités de cyberprotection entre leur siège et leurs filiales

Le récent rapport de Kaspersky intitulé "Gestion des entreprises géographiquement distribuées : défis et solutions" donne un aperçu approfondi des défis en matière de sécurité des réseaux et de l’information auxquels sont confrontées les entreprises géo distribuées. Il met en évidence les solutions que les organisations emploient pour surmonter ces difficultés.

Selon ce rapport, seuls 38 % des répondants sont convaincus que la protection contre les cybermenaces est aussi efficace au siège social, que dans les bureaux locaux. Cependant, la plupart des entreprises interrogées (62 %) ont déclaré qu’il existait une disparité entre ces niveaux de cybersécurité : 48 % d’entre elles estimaient que le problème existait mais qu’il n’était pas si critique, elles déclaraient que la plupart des bureaux locaux étaient généralement bien protégés, 13 % n’étaient pas aussi enthousiastes et supposaient que seules quelques filiales étaient sous contrôle, 1 % des personnes interrogées ont même déclaré qu’aucun des sites locaux n’était véritablement sécurisé.

Au-delà des contraintes budgétaires, l’une des raisons de ces disparités réside dans le manque de confiance des sièges dans l’expertise locale. En Europe, dans 40 % des cas, ces mêmes sièges assumaient la responsabilité de toutes les activités de cybersécurité dans leurs succursales, estimant que le personnel sur place n’avait pas les compétences et les connaissances requises. Même si dans 57 % des cas, les tâches de cybersécurité sont partagées de façon équitable entre le siège et les filiales, toutes les activités étaient supervisées par la maison mère.

"Bien que les données les plus sensibles soient conservées au siège, l’accès aux actifs de l’entreprise est manifestement nécessaire à partir de plusieurs sites, et lorsqu’ils ne sont pas aussi bien protégés que le siège social, cela crée des risques de sécurité pour l’ensemble de l’organisation. On pense peut-être à tort qu’un niveau de sécurité inférieur suffit pour les sites qui jouent un rôle secondaire dans la structure de l’entreprise. Cependant, les cybercriminels ne se soucient pas du lieu visé par l’attaque, qu’il s’agisse du siège ou de ses succursales. Ils peuvent pénétrer dans l’infrastructure de l’entreprise à partir de n’importe quel emplacement. Il est donc important de mettre en place une solution de protection qui soit aussi efficace sur tous les sites", commente Anton Solovey, Senior Product Manager (XDR) chez Kaspersky.

