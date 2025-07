Kakarot, la nouvelle pépite dans le sillage de la licorne Zama

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce duo technologique incarne l’innovation française à la pointe :

Le FHE (Fully Homomorphic Encryption) permet de traiter des données chiffrées sans jamais les exposer, garantissant une confidentialité totale même lors des calculs.

Le ZKP (Zero-Knowledge Proof) permet de prouver la véracité d’une information ou d’un calcul sans jamais révéler la donnée sous-jacente, assurant ainsi la vérifiabilité sans compromis sur la vie privée.

Ensemble, ces deux approches offrent une réponse unique aux défis majeurs de la cybersécurité : protéger les données, garantir la conformité et la transparence, tout en assurant la confiance dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Cette complémentarité technologique permet à Kakarot de s’entourer de soutiens prestigieux : la startup bénéficie non seulement de l’appui de figures reconnues comme Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum, mais aussi de l’engagement direct de Rand Hindi, fondateur de Zama, qui est investisseur et conseiller de la startup.

Fondée en France, Kakarot innove en cybersécurité en permettant aux utilisateurs de générer et partager des attestations numériques vérifiables, produites localement sur leurs appareils. Les informations sensibles restent sous leur contrôle, ouvrant des applications dans l’authentification sécurisée, et les vérifications d’informations sensibles aussi bien sur des utilisateurs que sur des systèmes

Composée de 10 personnes, dont des ingénieurs ZK et docteur en mathématiques, Kakarot a levé 6 millions de dollars et incarne la prochaine vague d’excellence de la French Tech, en redéfinissant la confiance à l’ère numérique.