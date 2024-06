Juniper Paragon automatise l’orchestration des services basée sur l’intention

juin 2024 par Marc Jacob

Déployer et gérer des services sur l’ensemble d’une infrastructure réseau n’est pas chose aisée. Le volume de trafic explose et les cas d’utilisation se diversifient. La programmabilité, si elle ouvre la voie à une nombre de nouvelles applications, est également synonyme de complexité massive. Et les méthodes et outils existants, généralement issus de l’assemblage de solutions éparses et souvent fortement personnalisées, ne répondent pas aux nouveaux besoins des équipes d’exploitation.

C’est pourquoi, selon l’Uptime Institute, 45 % des pannes majeures causées par des problèmes de réseau sont dues à une « défaillance de la configuration ou de la gestion du changement ».

L’objectif de Juniper Paragon est d’assurer une prestation de services qui réponde en temps réel à l’évolution des conditions, en atténuant les problèmes avant même que les utilisateurs ne les remarquent, en réduisant les délais d’instanciation des services de plusieurs semaines ou mois à quelques heures, en éliminant une grande partie des 45 % de pannes de réseau majeures causées par l’erreur humaine et en éliminant les 60 % de problèmes qui ne sont pas détectés jusqu’à ce qu’ils soient signalés par le client.

Le potentiel de l’intention pour stimuler l’innovation.

La configurabilité massive des réseaux aujourd’hui signifie qu’il existe d’innombrables façons de concevoir exactement le même service. Cela représente un problème, car pour recréer, modifier ou dépanner un service, il faut comprendre comment il a été conçu. Or, cette connaissance n’est souvent détenue que par quelques experts.

Trois fonctionnalités clés pour une solution unique.

Juniper Paragon propose une combinaison unique de trois éléments clés : une conception flexible des intentions basée sur un modèle ; un provisionnement, une vérification et une assurance active automatisés ; et enfin une automatisation intégrée en boucle fermée.

Une agilité, des performances et une expérience basés sur l’intention

Fourni avec des modèles de service prévalidés et alignés sur les normes, tels que L3VPN et L2VPN, Juniper Paragon simplifie la conception des services :

• En permettant aux entreprises d’indiquer leur intention.

• En identifiant automatiquement les ressources et les configurations disponibles.

La personnalisation peut être effectuée rapidement et facilement, avec une répétabilité totale et une implication humaine limitée. Les services peuvent être localisés et définis sans qu’il soit nécessaire de procéder à une personnalisation longue et coûteuse du moteur d’orchestration sous-jacent. Les changements peuvent être effectués facilement avec une traçabilité complète des changements et de leur auteur.

La solution Juniper utilise une automatisation intégrée en boucle fermée pour détecter et atténuer les problèmes de réseau, d’éviter les pannes graves et les dégradations de performances. Des moniteurs d’assurance active sont automatiquement déployés pour refléter les intentions de l’entreprise, offrant ainsi une vision claire de la santé du service au travers de l’expérience et du regard de l’utilisateur final.

Les cas d’utilisation des réseaux autonomes tels que l’évitement de la congestion et le routage basé sur la latence permettent de drainer et de réacheminer le trafic de manière harmonieuse afin de préserver l’expérience de l’utilisateur. La recherche des causes profondes et la restauration des performances peuvent être effectuées en toute sécurité, sans impact sur les services en direct.

Les experts de Juniper ont réalisé un moteur d’orchestration spécialement conçu pour tirer parti de l’expertise approfondie de Juniper Networks de ce domaine et effectuer une vérification constante à chaque étape du processus. Avant que le service ne soit activé et que les utilisateurs finaux ne se connectent, le moteur envoie du trafic sur le réseau, imitant ainsi l’utilisateur final. Il confirme ensuite que l’intention déclarée sera bien respectée.

Les administrateurs réseau peuvent ainsi évaluer d’un coup d’œil la santé des services fonctionnant sur le réseau, et jauger de l’expérience, du point de vue de l’utilisateur final.