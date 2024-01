Juniper Networks dévoile une Plateforme de Réseau Native d’IA de l’Industrie

janvier 2024 par Marc Jacob

Juniper Networks lance une plateforme de réseau native d’IA de l’industrie, conçue spécifiquement pour exploiter l’IA afin d’assurer les meilleures expériences opérateur et utilisateur de bout en bout. Formée sur sept années d’observations et de développement de la science des données, la plateforme de réseau native d’IA de Juniper a été conçue dès le départ pour garantir que chaque connexion soit fiable, mesurable et sécurisée pour chaque appareil, utilisateur, application et actif.

Une plateforme unique sur le marché

Unique dans l’industrie, la plateforme de réseau native d’IA de Juniper unifie toutes les solutions de réseau du campus, de la succursale et de datacenters avec un moteur d’IA commun et l’assistant réseau virtuel (VNA), Marvis. Cela permet ainsi une utilisation optimale de l’IA pour les opérations AIOps, et fournit une visibilité approfondie, un dépannage automatisé et une assurance réseau transparente de bout en bout. Elle libère également les équipes informatiques de la simple maintenance de la connectivité réseau de base et leur permet de fournir d’expériences exceptionnelles et sécurisées de bout en bout pour les étudiants, le personnel, les patients, les invités, les clients et les employés.

La plateforme de réseau native d’IA de Juniper offre les opérations Day 0/1/2+ les plus simples et les plus assurées, entraînant jusqu’à 85 % de réduction des dépenses opérationnelles liées au réseau par rapport aux solutions traditionnelles, démontrant l’élimination de jusqu’à 90% de tickets d’incident réseau, jusqu’à 85% de visite sur site et jusqu’à 50 % de réduction des temps de résolution d’incident réseau.

Au sein de la nouvelle plateforme de réseau native d’IA, Juniper présente plusieurs nouveaux produits qui font progresser la mission axée sur l’expérience, des opérations informatiques prévisibles, fiables et mesurables grâce à l’IA, à des réseaux de datacenters hautes performances plus simples spécialement conçus pour la formation et l’inférence en IA.

L’IA pour le réseau : aller plus loin avec le VNA Marvis

La nouvelle plateforme de réseau native d’IA inclut deux nouvelles améliorations à Marvis, le seul VNA natif d’IA de l’industrie piloté par Mist AI, avec des recommandations proactives et des opérations autonomes ainsi qu’une interface conversationnelle (utilisant l’IA Générative pour certains cas d’utilisation). Avec les nouvelles capacités suivantes, les clients et partenaires de Juniper obtiennent encore plus d’automatisation et d’aperçus :

• Marvis Minis : le seul jumeau d’expérience digitale natif d’IA pour le réseau, utilise Mist AI pour simuler de manière proactive les connexions utilisateur afin de valider instantanément les configurations réseau et de détecter les problèmes sans que les utilisateurs soient présents. Minis simule le trafic des utilisateurs/clients/appareils/applications pour apprendre la configuration réseau via l’apprentissage automatique non supervisé et pour mettre en évidence de manière proactive les problèmes réseau. Les données de Minis sont continuellement réintégrées dans le moteur Mist AI, fournissant une source supplémentaire d’aperçus pour les meilleures réponses AIOps.

Aucune configuration manuelle n’est requise, car Minis est toujours actif et peut être déployé automatiquement pendant les périodes de faible utilisation (par exemple, à minuit le week-end) ou via des événements déclencheurs (par exemple, après un changement de configuration du réseau). De plus, contrairement aux solutions conventionnelles de jumelage numérique et de tests synthétiques, Marvis Minis s’intègre directement au réseau, éliminant la surveillance manuelle et l’analyse via des capteurs externes, des clients et des applications.

• L’assistant réseau virtuel Marvis pour le Data Center : Juniper introduit le premier et le seul VNA natif d’IA pour les datacenters, offrant les meilleurs aperçus tout au long du cycle de vie complet du datacenter sur le matériel de n’importe quel fournisseur. Par exemple, les problèmes de câblage, de configuration et de connectivité du datacenter provenant du matériel de n’importe quel fournisseur sont mis en évidence dans l’interface utilisateur Marvis Actions (de Juniper® Apstra®) avec des suggestions d’actions proactives. De plus, l’interface conversationnelle (CI) de Marvis permet aux équipes informatiques de poser des questions directes et d’obtenir un aperçu simple et transparent de la documentation et de la base de connaissances des produits de datacenters grâce à l’IA générative.

Les actions du datacenter sont affichées dans une seule interface utilisateur aux côtés d’actions Marvis similaires pour l’accès avec et sans fil et le SD-WAN sécurisé. De plus, la même interface CI de Marvis est utilisée pour des requêtes génératives de la base de connaissances sur tous les produits Juniper. Pour la première fois, les clients de Juniper disposent d’un VNA unique pour une visibilité et une assurance de bout en bout sur tous les domaines de l’entreprise.

Réseau pour l’IA : Réseaux Haute Performance et Évolutifs pour la Formation et l’Inférence en IA

Juniper élargit sa solution AI Data Center, qui est la manière la plus rapide et la plus flexible de déployer des clusters de formation et d’inférence en IA hautement performantes, et la plus simple à exploiter avec des ressources informatiques limitées. La solution Juniper comprend une architecture de datacenter épine-dorsale construite autour d’une base de commutateurs QFX et de routeurs PTX, tous gérés par Juniper Apstra. Cette dernière est une solution multivendeur pour la gestion, l’automatisation et l’assurance du tissu de datacenters.

Avec des opérations basées sur l’intention via Apstra, le nouvel VNA Marvis pour le datacenter et des conceptions AI validées, Juniper élimine une grande partie de la complexité de la conception, du déploiement et du dépannage des réseaux de datacenter basés sur l’IA. Cela permet aux clients de faire plus avec moins de ressources informatiques. La solution offre également une flexibilité inégalée aux clients, évitant le verrouillage du fournisseur avec une diversité de silicium, une gestion de commutateur multivendeur et un engagement envers les tissus Ethernet ouverts et basés sur des normes.

S’appuyant sur les avantages architecturaux de AI Data Center de Juniper, l’entreprise annonce les nouveaux produits et capacités suivants pour augmenter encore la vitesse, l’efficacité et l’échelle.

• Juniper Apstra a été amélioré pour offrir un traitement plus rapide et plus efficace du trafic AI/ML sur Ethernet, y compris pour la gestion de la congestion, l’équilibrage de la charge et le contrôle du flux.

• De nouveaux routeurs et cartes de ligne PTX basés sur le silicium Express 5 sont disponibles, avec la promesse des performances leader de l’industrie et une durabilité écoénergétique pour permettre l’échelle massive nécessaire avec une capacité 800GE à haute densité.

• Un nouveau commutateur QFX offre une capacité 2X supérieure à celle de la génération précédente. Il est le premier commutateur datacenter d’un Fabricant d’Equipement Original, s’appuyant sur le silicium Broadcom Tomahawk 5 le plus avancé pour 800GE.

Les nouvelles plateformes PTX et QFX prennent toutes deux en charge une densité élevée de ports 800GE et les protocoles d’infrastructure IA nécessaires, y compris RDMA sur Ethernet (RoCE v2) pour un réseau des datacenters basés sur l’IA écoénergétiques et évolutifs.

Prise en considération des critères de durabilité

La plateforme de réseau native d’IA dépasse les exigences en matière de durabilité sans sacrifier les performances et la sécurité. Ses AIOps permettent un dépannage rapide et à distance, réduisant considérablement les déplacements inter-sites de 85 % dans certains cas. De plus, elle intègre un matériel écoénergétique qui minimise la consommation d’énergie et est construit de manière modulaire pour faciliter les réparations et prolonger la durée de vie du produit.