JSR Corporation déploie Cohesity sur AWS

août 2024 par Marc Jacob

Avec un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars, JSR Corporation est un groupe industriel d’envergure qui comprend JSR Micro, Crown Biosciences, KBI Biopharma et d’autres filiales, avec 47 sites à travers le monde et plus de 7 500 employés.

Ne voulant pas être vulnérable, JSR Corporation a déployé Cohesity DataProtect pour moderniser la façon dont elle protège son parc informatique contre les acteurs malveillants, et pour répondre aux exigences de conformité. JSR Corporation avait besoin d’une solution de restauration et de sauvegarde des données pour ses environnements sur site et AWS afin de se protéger contre les ransomwares. Avec Cohesity Data Protect, JSR Corporation peut désormais sauvegarder de manière transparente l’ensemble de ses données sur AWS, réduisant ainsi le risque de ransomware et garantissant un plan de reprise après sinistre.

Avec des données réparties dans plusieurs pays, sites et filiales, les capacités d’IA de Cohesity aideront par ailleurs à débloquer les silos de données pour faciliter l’accès aux données et accélérer les connaissances chez JSR. La solution Cohesity Gaia permettra notamment aux employés d’effectuer des recherches à travers toutes les données de l’entreprise, qu’il s’agisse de fichiers sur site, sur SharePoint ou OneDrive, afin de favoriser l’innovation au sein de l’entreprise.

Ryan Reed, responsable des produits et services informatiques au sein de JSR Corporation, commente : « Nous sommes une entreprise internationale de recherche et de fabrication de matériaux, avec de nombreuses filiales, et nos chercheurs parlent différentes langues. Nous voulons être en mesure d’utiliser l’IA générative pour découvrir rapidement si le travail effectué sur un site peut s’appliquer à d’autres projets. Cohesity Gaia nous permet d’interroger notre riche base de données de recherche et de trouver rapidement des travaux pertinents. Il permettra également à nos chercheurs d’utiliser leur langue maternelle pour interroger le système. Cela pourrait s’avérer extrêmement utile pour accélérer le rythme de nos recherches et de nos découvertes ».