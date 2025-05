Journée mondiale du mot de passe : sauvegarder les données avant de les protéger – Commentaire Cohesity

mai 2025 par François-Christophe Jean, Directeur Technique France de Cohesity

L’intensification du paysage de la cybermenace et l’impunité des cybercriminels contraignent aujourd’hui les entreprises à redoubler d’effort pour se protéger et surtout être en mesure de faire face aux conséquences de potentielles violations, encore bien trop sous-estimées. Selon un

rapport de Cohesity, 97 % des entreprises françaises seraient prêtes à payer une rançon pour récupérer des données subtilisées quand bien même seules 4% affirment avoir récupéré l’intégralité de ces données après un paiement.

À ce titre, François-Christophe Jean, Directeur Technique France de Cohesity, insiste sur le fait que protéger ses données ce n’est pas seulement en contrôler l’accès mais aussi prévenir toute perte définitive :

"Adopter une hygiène stricte pour ses mots de passe a toujours été un impératif pour protéger l’accès aux données, mais, de nos jours, cela ne suffit plus pour construire une stratégie de cyber-résilience efficace. Les violations de données et attaques par ransomware se produisent malgré les mesures d’identification mise en place par les entreprises. Ce risque est d’autant plus exacerbé par l’utilisation de l’Intelligence Artificielle, notamment pour les attaques par phishing ciblant les employés. Le problème aujourd’hui réside majoritairement dans la propension des utilisateurs à transmettre, volontairement ou non, des informations concernant leurs mots de passe aux cybercriminels ou même directement aux algorithmes testant les combinaisons possibles, en les croisant avec l’ensemble des données personnelles disponibles publiquement. Certes, le mot de passe est une barrière essentielle pour protéger les données contre le vol, mais elle n’empêchera jamais leur perte définitive, la sauvegarde sécurisée restant alors l’unique solution avérée, pour les individus comme pour les entreprises, pour s’en prémunir. Ainsi, si une faille de sécurité s’ouvre, notamment à cause de la compromission de mots de passe, seule la sauvegarde sera en mesure de minimiser l’impact d’une intrusion en permettant la récupération des données qui, en plus d’être exfiltrées, auront pu être modifiées ou détruites"

Je serais ravie d’organiser pour vous un échange avec François-Christophe Jean pour approfondir ces enjeux.