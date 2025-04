Journée mondiale du mot de passe : pourquoi vos mots de passe ne suffisent plus ?

avril 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

À l’occasion de la Journée Mondiale du Mot de Passe, il est essentiel de rappeler un fait souvent sous-estimé : dans un environnement numérique où les données circulent à chaque instant, les risques de compromission n’ont jamais été aussi élevés. Pourtant, l’un des vecteurs d’attaque les plus simples reste aussi le plus négligé : le mot de passe.

Des pratiques obsolètes encore trop répandues

Malgré les alertes régulières sur les cyberattaques, les entreprises comme les particuliers continuent d’adopter des pratiques de sécurité faibles, voire dangereuses : mots de passe simples, réutilisés d’un compte à l’autre, partagés par e-mail ou stockés dans des fichiers non sécurisés.

Résultat : des millions de comptes compromis chaque année, souvent à cause d’un comportement aussi banal que prévisible. Et dans un contexte professionnel, les conséquences peuvent aller bien au-delà d’un simple désagrément. Perte de données sensibles, usurpation de comptes officiels, dommages réputationnels… Un mot de passe mal géré peut coûter cher.

Une réponse simple : le gestionnaire de mots de passe

Face à l’augmentation des risques liés à la cybersécurité, l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe s’impose comme une solution éprouvée, accessible et efficace. Cet outil permet non seulement de générer des mots de passe forts et uniques pour chaque accès, mais aussi de les stocker de manière sécurisée dans un coffre-fort chiffré et centralisé. Il facilite en outre le partage des identifiants au sein des équipes de manière contrôlée, sans recourir à des canaux vulnérables. En entreprise, son usage permet d’activer des contrôles d’accès par rôle (RBAC), de suivre l’utilisation des identifiants partagés et de renforcer la sécurité grâce à l’authentification à deux facteurs.

Adopter un gestionnaire de mots de passe ne relève plus d’une démarche technique réservée aux experts. C’est aujourd’hui une pratique essentielle d’hygiène numérique, simple à déployer, peu coûteuse, et parfaitement adaptée aux enjeux actuels. Dans un contexte de digitalisation croissante, où les cyberattaques visent particulièrement les PME et les structures intermédiaires, équiper ses collaborateurs d’outils robustes et intuitifs devient une priorité stratégique.

Mot de passe, confidentialité et conformité réglementaire

Sécurité et confidentialité ne doivent plus être dissociées : protéger ses accès, c’est à la fois répondre aux obligations réglementaires (RGPD, NIS2) et préserver la relation de confiance avec ses utilisateurs, partenaires et clients. La gestion des mots de passe doit ainsi être érigée en priorité stratégique, au même titre que la formation des équipes ou la mise en place de pare-feux. Pourtant, trop d’entreprises confient encore cette responsabilité à des collaborateurs peu formés, sans disposer d’outils de sécurisation adéquats.

Le 6 mai prochain, la Journée mondiale du mot de passe doit être l’occasion de passer à l’action. Il ne s’agit plus de sensibiliser uniquement, mais de mettre en place des outils concrets, à la fois pour renforcer la sécurité et simplifier la gestion quotidienne des accès. Un mot de passe fort est une première barrière. Un gestionnaire de mots de passe est une stratégie.