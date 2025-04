Journée mondiale du mot de passe : les Français détiennent un record de comptes en ligne, au détriment de leur sécurité

avril 2025 par McAfee+ Account Cleanup

Selon les données de McAfee, les internautes britanniques et allemands sont ainsi moins prolifiques en matière de création de comptes que les Français : ils en possèdent respectivement 47 et 36 en moyenne par utilisateur*. Dans ce contexte, la gestion de ses mots de passe et plus que jamais cruciale : 66 % des utilisateurs d’Internet se servent du même mot de passe pour plusieurs comptes alors que 80 % des violations de données sont dues à une mauvaise sécurité des mots de passe.

Alors que la France a connu des failles de sécurité majeures ces derniers mois, McAfee invite les utilisateurs à redoubler de vigilance lors de la création de nouveaux comptes, la création de mots de passe ou la gestion de comptes existants.

Conseils pratiques pour les consommateurs :

• S’assurer de la robustesse du mot de passe : bien qu’il soit tentant d’utiliser le nom d’un proche ou de son animal de compagnie, il est recommandé d’opter pour les mots de passe générés automatiquement par les navigateurs ou gestionnaires de mots de passe, qui réduisent le risque de vol par les cybercriminels.

• Utiliser un mot de passe par compte : un unique mot de passe pour différents comptes peut être plus facilement récupéré par les cybercriminels. Il est donc nécessaire d’utiliser des mots de passe différents et difficiles à détecter afin de s’assurer de la sécurité des comptes.

• Utiliser un gestionnaire de mot de passe : afin de se souvenir de leurs différents mots de passe, les utilisateurs peuvent utiliser des gestionnaires de mots de passe afin de les stocker en toute sécurité.

• Utiliser des outils de nettoyage : plusieurs outils en ligne, dont la solution McAfee+ Account Cleanup, permettent d’identifier et de supprimer les comptes inactifs ou inutilisés. Ceci leur permet d’éviter le risque de vols d’identifiants et de poursuivre leur activité en ligne en toute sécurité.

--------------------

*Méthodologie

Les chiffres sur le nombre de comptes en France, au Royaume-Uni et en Allemagne sont basés sur le nombre d’utilisateurs du service McAfee+ Account Cleanup.