Journée mondiale de la sauvegarde : pour Tenable, la meilleure attaque est la défense

mars 2024 par Bernard Montel, directeur technique et security strategist de Tenable pour la région EMEA

"Les gangs de ransomware ont fait évoluer leurs tactiques pour pouvoir également compromettre les données sauvegardées. Pour élaborer leur stratégie de sauvegarde, les organisations doivent prendre le temps de comprendre leur profil de risque unique, de découvrir où se trouvent les vulnérabilités et de donner la priorité aux efforts de remédiation afin d’éradiquer en premier lieu celles qui pourraient être les plus préjudiciables. Des mesures telles que chiffrer les sauvegardes ou les stocker sur un autre système d’exploitation que celui de leurs serveurs pour répartir les risques permettent de limiter l’impact d’un éventuel ransomware. Cependant, cela ne garantit pas qu’elles ne puissent pas être dérobées par des acteurs malveillants. La meilleure attaque est donc une défense solide."

"Il existe un certain nombre de facteurs déterminants en matière de sauvegarde des données, le plus évident étant sans doute la capacité à récupérer rapidement en cas de problème – qu’il s’agisse d’une panne d’équipement, d’une erreur humaine ou d’une intervention d’un tiers telle qu’un ransomware. Cependant, toutes les sauvegardes ne se valent pas et il ne s’agit pas seulement de cocher des cases. La Journée mondiale de la sauvegarde est l’occasion de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous sauvegardons nos données et à la manière dont nous le faisons."