Journée Mondiale de l’Environnement : Les données ROT sont déjà un fardeau environnemental - Commentaire Cohesity

juin 2025 par Laurent Garcia, Directeur France de Cohesity

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement ce jeudi 5 juin, Laurent Garcia, Directeur France de Cohesity rappelle que stratégie de données et durabilité sont aujourd’hui étroitement liés :

“À l’heure où les centres de données produisent plus d’émissions que l’industrie aéronautique, il est impératif que les entreprises comprennent l’impact environnemental de leurs données, bien souvent invisibles. La croissance exponentielle de données ROT consomme des quantités importantes d’énergie contribuant directement aux émissions de gaz à effet de serre.

Les organisations doivent s’engager pour minimiser cet impact environnemental grâce à une gestion plus intelligente des données. Les solutions modernes de gestion des données sont pensées pour que les entreprises soient en mesure d’identifier et d’éliminer les données ROT pour d’une part optimiser l’utilisation de leurs espaces de stockage et d’autre part réduire leur empreinte carbone. Une approche gagnante autant pour l’efficacité énergétique qu’opérationnelle. ”