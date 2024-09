Journée Internationale de l’Identité : Thales défend une identité légale et de confiance pour tous

septembre 2024 par Thales

Le 16 septembre, Thales célèbre la Journée Internationale de l’Identité (ID Day), une journée symbolique pour mettre en lumière l’Objectif de Développement Durable ‘16.9’ des Nations Unies, qui vise à fournir une identité légale pour tous. L’ID Day est dédiée à sensibiliser à l’importance de l’identité légale en tant que droit humain fondamental et levier clé du développement social et économique inclusif. Thales soutient les efforts mondiaux visant à garantir que chaque individu ait accès à une identité sécurisée et de confiance.

Thales participe activement à des projets alignés sur l’Objectif de Développement Durable ‘16.9’ des Nations Unies, y compris l’enregistrement des naissances, d’ici 2030. Selon les estimations 2023 de l’initiative ‘Identification pour le Développement’ (ID4D) de la Banque Mondiale, plus de 850 millions de personnes dans le monde ne disposent pas d’une identité officielle. Grâce à la mobilisation mondiale, la situation s’est améliorée depuis 2020, année où 1 milliard de personnes manquaient d’une identité légale.

La Journée de l’Identité met en avant l’importance d’avoir une identité légale et l’impact positif qu’elle a sur les individus et les communautés à travers le monde. Une identité légale permet l’accès à des services essentiels, favorise l’inclusion sociale et facilite la participation à l’économie mondiale. C’est pourquoi Thales, reconnu comme le leader de l’identité numérique par Juniper Research (dans son "Tableau de Bord des Concurrents 2024"), défend un avenir inclusif où chacun pourra bénéficier d’une identité de confiance et la prouver.

"La Journée de l’Identité rappelle de manière cruciale que l’identité est un droit humain fondamental. Dans un monde interconnecté, disposer d’une identité légale sécurisée et de confiance est essentiel pour accéder aux services, exercer ses droits et favoriser le développement économique. Chez Thales, nous sommes engagés à innover en solutions d’identité biométrique et numérique, afin que chaque individu puisse revendiquer sa place légitime dans la société. Notre objectif est de soutenir, via nos solutions, un monde où l’identité est sécurisée, inclusive et universellement reconnue", a déclaré Youzec Kurp, Vice-Président des Solutions d’Identité et de Biométrie chez Thales.

Une identité sécurisée est bien plus qu’un simple document ; c’est une porte ouverte vers des opportunités et un pilier de confiance à l’ère numérique. Les solutions biométriques responsables de Thales (cf. TrUE Biometrics1) et d’identité numérique sont conçues pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, protégeant les données personnelles des individus tout en facilitant l’accès aux services ainsi qu’à la mobilité.

1 TrUE Biometrics signifie Transparent, Compréhensible et Éthique. Depuis des années, Thales développe des solutions hautement sécurisées, et la biométrie a démontré toute sa capacité à offrir à la fois sécurité et praticité. Alors que cette technologie répond à une multitude de nouveaux besoins engendrés par la transformation numérique de nos sociétés, Thales soutient des initiatives visant à sensibiliser aux avantages et aux risques liés à l’adoption des technologies d’identification biométrique. Thales se positionne comme un partenaire fiable et responsable, en proposant une biométrie transparente, compréhensible et éthique.