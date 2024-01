Journée Européenne de la Protection des données vs les cyberattaques de 2023

janvier 2024 par Matthieu Jouzel, Senior Solutions Engineer chez BeyondTrust

Ce dimanche aura lieu la 18e édition de la Journée européenne de la Protection des données. Or, comme l’a dit le célèbre spécialiste en sécurité Bruce Schneier, « La sécurité est un processus, pas un produit. » En effet, il est important de prendre des mesures proactives pour protéger ses données et son identité en ligne. Matthieu Jouzel, Senior Solutions Engineer chez BeyondTrust, partage ses recommandations :

« En étudiant les grandes cyber attaques de ces dernières années, nous constatons qu’il devient impératif de souligner que la protection des données, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, requiert des règles strictes d’hygiène numérique.

Voici quelques règles qui, si elles avaient été bien appliquées, auraient permis d’éviter ou tout du moins de restreindre une grande partie des cyber attaques personnelles ou professionnelles :

1. Utilisez des mots de passe forts : Les mots de passe doivent être longs, complexes et uniques pour chaque compte. Évitez d’utiliser des informations personnelles telles que votre nom, votre date de naissance ou votre adresse.

2. Privilégiez l’authentification multifacteur (MFA) : Renforcez la sécurité en ajoutant une couche d’authentification supplémentaire, en plus du mot de passe.

3. Mettez à jour vos logiciels régulièrement : Les mises à jour logicielles contiennent souvent des correctifs de sécurité importants qui peuvent protéger vos systèmes contre les dernières menaces.

4. Soyez vigilant face aux courriels suspects : Les courriels de phishing sont conçus pour vous inciter à divulguer des informations sensibles. Soyez vigilant face aux courriels suspects et ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes.

5. Protégez votre identité : Protéger vos données, c’est d’abord protéger vos identités. Assurez-vous que vos informations personnelles ne sont pas facilement accessibles en ligne.

6. Sauvegardez régulièrement vos données : Les sauvegardes régulières de vos données peuvent vous aider à récupérer rapidement en cas de perte de données due à une cyber-attaque.

7. Surveillance continue : En entreprise, mettez en place des outils de surveillance pour détecter rapidement les activités suspectes ou les tentatives d’intrusion.

8. Sensibilisation à la sécurité : Formez-vous ou vos collaborateurs sur les menaces potentielles, les techniques d’ingénierie sociale et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. »