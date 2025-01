Journée de la Protection des Données : Commentaire de Darren Guccione, CEO et co-fondateur de Keeper Security

janvier 2025 par Darren Guccione, CEO and Co-Founder, Keeper Security

Les cybermenaces mondiales sont de plus en plus répandues et sophistiquées. Alors que nous nous préparons à célébrer la Zero Knowledge Day, il n’y a pas de meilleur moment pour réfléchir au rôle essentiel du chiffrement Zero Knowledge dans la protection de votre entreprise contre les cybermenaces.

Le chiffrement Zero Knowledge est aussi sûr que possible. Il garantit que seulement l’utilisateur a accès à ses données. Avec un véritable chiffrement Zero Knowledge, vos informations sont chiffrées et déchiffrées directement sur votre appareil, ce qui signifie que le fournisseur de services ne détient pas les clés, même pour la récupération ou le dépannage. Ce niveau de contrôle va au-delà de ce que les outils de sécurité traditionnels, ou même les solutions « presque » Zero Knowledge, peuvent offrir. Les solutions « presque » laissent toujours des vulnérabilités potentielles, avec des points d’accès ou des portes dérobées qui sapent votre sécurité. Avec la solution Zero Knowledge, il n’y a pas de faille, seulement une confidentialité absolue.

En tant qu’entreprises, nous avons la responsabilité de protéger les données des clients, la propriété intellectuelle et tout ce qui se trouve entre les deux. Le chiffrement Zero Knowledge joue un rôle essentiel dans l’accomplissement de cette tâche. Lorsque vos données sont protégées à chaque étape - qu’il s’agisse du stockage, du transport ou de l’utilisation - vous réduisez le risque d’exposition sous tous les angles. Le chiffrement « Zero Knowledge » est une étape cruciale pour les entreprises dans la mise en place d’une stratégie de sécurité globale. Les cybermenaces étant de plus en plus fréquentes et complexes, il est essentiel de prendre des mesures décisives pour protéger vos données afin de garder une longueur d’avance sur les acteurs malveillants.