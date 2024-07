JO Paris 2024 : Avast dévoile une liste de sites web frauduleux pour la revente de billets

juillet 2024 par Avast

Ça y est, nous y sommes. La France entière se prépare au lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ! Un événement inédit qui n’a pas eu lieu à domicile depuis 100 ans. Une opportunité que certains Français ne veulent pas manquer, puisque nombre d’entre eux cherchent à en profiter depuis les premières loges.

Les places pour assister aux différentes compétitions étant rares, et parfois assez couteuses, beaucoup de fans sont prêts à tout jusqu’au dernier moment pour sécuriser leur siège dans les gradins.

Une tendance que les cybercriminels ont bien comprise.

Les chercheurs d’Avast ont repéré une hausse importante des escroqueries en lien avec cet événement depuis déjà plusieurs années. Lors des Jeux de Tokyo en 2021, une augmentation de 280 % des arnaques en ligne et de 238 % pour les JO d’hivers de 2022 ont été recensées.

En France, les hackers s’entrainent depuis longtemps à cette échéance.

D’après les chercheurs en menaces d’Avast, les arnaques en ligne liées aux JO de Paris 2024 ont commencé à augmenter drastiquement dès le mois d’avril 2022, alors que le comité olympique annonçait le programme de l’événement et les informations sur la billetterie.

Les rapports d’Avast montrent que ce type d’escroqueries a augmenté de 110 % entre le mois de mars et le mois de mai 2022. Même constat en juillet 2022, lorsque le comité présente des informations complémentaires sur le programme des compétitions , avec une augmentation impressionnante des arnaques de 602 % entre juin et juillet 2022.

Alors que seulement quelques jours nous séparent des premières épreuves olympiques, les chercheurs d’Avast appellent à la prudence en ligne, notamment pour les internautes souhaitant se procurer des billets à la dernière minute.

Plusieurs sites web frauduleux à l’origine d’escroqueries liées à la revente de billets en ligne ont été repérés par les experts Avast.

Voici ci-dessous la liste des plateformes qui semblent suspectes et auprès desquelles nous vous conseillons de ne pas acheter de billets, ainsi que des captures d’écran correspondantes :

• paris24tickets[.]com

• paris24tickets[.]net

• liveticketfinder[.]com

Les sites mentionnés ci-dessus sont probablement liés à seatsnet[.]com, il semble donc conseillé de s’en éloigner également.

• tickets-paris24[.]com

Toute tentative d’achat d’un billet sur ce site aboutit à une demande de paiement à « VIP Events Team LLC ». Cette entité vend probablement aussi des billets sur tickets.vipeventsteam[.]com et tixportal[.]com. Nous conseillons de redoubler de vigilance sur ces sites.