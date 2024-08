JO : Cyberattaque des musées parisiens : proposition d’expertise

août 2024 par Ivan Lebowski, expert en cybersécurité chez Synology

Cette actualité soulève plusieurs questions cruciales :

Quelles sont les meilleures pratiques pour protéger les infrastructures culturelles contre les cyberattaques ?

Comment renforcer les défenses contre ce type d’incidents à l’avenir ?

Pourquoi est-il essentiel de renforcer la cybersécurité dans les institutions culturelles et autres infrastructures publiques ?

« Cette dernière attaque souligne la nécessité impérative de renforcer la cybersécurité des infrastructures culturelles et patrimoniales, qui deviennent une nouvelle cible du secteur public après les mairies et les hôpitaux. Pour protéger efficacement ces institutions, il est essentiel d’adopter une approche multifactorielle incluant des sauvegardes régulières, des systèmes de détection d’intrusion, et des protocoles de chiffrement robustes. La prévention passe par l’implémentation de stratégies de sécurité proactives et la formation continue du personnel aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Il est également crucial de disposer de plans de réponse aux incidents pour minimiser les impacts en cas d’attaque. », explique Ivan Lebowski, expert en cybersécurité chez Synology.