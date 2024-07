JFrog nomme Luis Felipe Visoso à son conseil d’administration

juillet 2024 par Marc Jacob

JFrog Ltd annonce que le CFO de Unity, Luis Felipe Visoso, rejoindra son Conseil d’Administration avec effet immédiat. Il siègera également en tant que membre du Comité Audit du Conseil. Fort d’une vaste expérience en leadership d’entreprise mondiale et de rôles au sein de conseils d’administration dans les secteurs de la cybersécurité, du cloud et des logiciels, Visoso apporte à JFrog une riche expertise en expansion commerciale qui aidera l’entreprise à stimuler sa croissance sur les marchés DevOps, DevSecOps et AI/MLOps.

Visoso occupe actuellement le poste de directeur financier chez Unity Software Inc. (NYSE : U), créateur du moteur de développement de jeux 3D largement utilisé, un rôle qu’il occupe depuis mars 2021. Il apporte une expérience de directeur financier et de cadre supérieur au sein d’entreprises publiques, notamment Palo Alto Networks (Nasdaq : PANW), Amazon Web Services (Nasdaq : AMZN) et Cisco (Nasdaq : CSCO). Pendant son mandat chez Unity, Visoso a siégé au conseil d’administration de Splunk Inc., une société spécialisée dans les solutions de plateforme de données pour la sécurité et l’observabilité, récemment acquise par Cisco. Visoso apporte également une connaissance significative des marchés financiers internationaux, ayant occupé des postes mondiaux en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis.

De septembre 2020 à mars 2021, Visoso a siégé au conseil d’administration d’Unity, notamment en tant que membre du comité d’audit. Visoso est titulaire d’une licence du Tecnológico de Monterrey. Pour en savoir plus sur Visoso et les opportunités qu’il entrevoit pour JFrog dans sa prochaine phase de croissance,