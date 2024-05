JFrog Ltd. annonce une nouvelle intégration avec Datado

mai 2024 par Marc Jacob

JFrog Ltd. annonce une nouvelle intégration avec Datadog. Cette plateforme d’observabilité et de sécurité pour applications cloud offre aux développeurs une visibilité sur les journaux des instances cloud de JFrog Artifactory. L’intégration de JFrog SaaS Log Streamer avec Datadog permet aux organisations d’augmenter leur visibilité et leur efficacité. Les utilisateurs peuvent en effet sélectionner et prioriser les journaux les plus importants, en se focalisant sur les éléments et actions ayant le plus d’impact sur leur entreprise.

Selon les prévisions du cabinet Gartner, 85 % des organisations adopteront une stratégie cloud-first d’ici 2025, et 95 % des nouveaux workloads numériques seront déployés sur des plateformes cloud-first. L’intégration de JFrog SaaS Log Streamer avec Datadog accélère les migrations vers le cloud en centralisant les données des journaux. Les développeurs peuvent ainsi y accéder facilement de n’importe où grâce à des tableaux de bord Datadog préconfigurés. La nouvelle intégration offre une visibilité et une perspective importantes sur les tendances relatives à l’utilisation des logiciels :

• Journaux de requêtes vers JFrog Artifactory – Surveillez les requêtes entrantes d’Artifactory pour suivre les tendances relatives à chacune d’entre elles en fonction des codes de réponse HTTP et des méthodes des requêtes. Ces données peuvent fournir des informations utiles, telles que les artefacts les plus demandés et par qui.

• Journaux d’accès – Fournissez des détails sur les entités accédant ou tentant d’accéder à des instances JFrog, et contribuez ainsi aux efforts de sécurité en identifiant qui, quand et d’où des non-utilisateurs tentent d’accéder à votre instance.

• Gestion des journaux Datadog – La solution propose une vue unifiée des journaux, indicateurs et traces, et fournit ainsi aux clients communs un contexte riche, propice à l’analyse des données. Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes, d’optimiser les performances ou d’enquêter sur les menaces de sécurité, Flex Logs offre une approche rentable et évolutive de la gestion centralisée des journaux, avec une visibilité complète sur l’ensemble de la pile logicielle.