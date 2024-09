Jérôme Bordier, Bio’Lock : Vérifiez toujours avec qui vous échangez sur internet, et ne divulguer pas d’informations personnelles ou confidentielles sans vous assurer de leur protection

septembre 2024 par Marc Jacob

Créée en avril 2024, Bio’Lock opère des services d’échange sécurisé et d’authentification basés sur la biométrie faciale. Les services Bio’Lock présentent tous les mêmes caractéristiques : la simplicité d’usage, d’intégration, et le respect le plus strict de la vie privée des usagers. Le message de Jérôme Bordier, Président de Bio’Lock est très simple : vérifiez toujours avec qui vous échangez sur internet, et ne divulguer pas d’informations personnelles ou confidentielles sans vous assurer de leur protection.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Jérôme Bordier : Bio’Lock opère des services d’échange sécurisé et d’authentification basés sur la biométrie faciale. Créée en avril 2024, Bio’Lock est une jeune société fondée par une équipe d’experts réputés dans le domaine des services de confiance numérique.

Développer ces services en utilisant nos compétences respectives nous est apparu évident, le volume de fraude, de faux profils sur les réseaux sociaux augmentant dangereusement.

Protéger les internautes, citoyens et entreprises, en les dotant d’outils simples d’accès et d’usage, dans le respect de leur vie privée, est notre mission.

GSM : Vous avez lancé une offre scanner de vulnérabilités des services d’échange et d’authentification sécurisés par la biométrie, pouvez nous les présenter ?

Jérôme Bordier : Bio’Lock combine plusieurs services, tous basés sur la biométrie faciale.

Bio’Lock 4 data : un service d’échange sécurisé entre émetteurs et destinataires, le destinataire devant faire une authentification biométrique live pour que Bio’Lock vérifie la correspondance entre son visage et la photo transmise par l’émetteur.

BioLink : un service permettant de se créer une URL personnelle, utilisable par ses correspondants pour transmettre des données exclusivement destinées au titulaire de ce Biolink.

Bio’Lock authentification : pour intégration des services d’authentification biométrique de Bio’Lock dans des systèmes d’informations existants, servant de facteur d’authentification supplémentaire.

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Jérôme Bordier : Les services Bio’Lock présentent tous les mêmes caractéristiques : la simplicité d’usage, d’intégration, et le respect le plus strict de la vie privée des usagers.

Côté vie privée, d’abord, essentiel de notre point de vue : Bio’Lock n’exige aucun compte, aucun nom, prénom, email, numéro de téléphone. Toutes les données échangées sont chiffrées, et Bio’Lock ne dispose en aucun cas des clés de déchiffrement de ces données. Le visage des destinataires des messages, des utilisateurs authentifiés, est la clé.

Simplicité d’usage, autre principe fondateur. Bio’Lock n’exige aucun prérequis, pas d’installation d’application, pas d’inscription. Les interfaces ont été simplifiées au maximum pour en faciliter l’adoption par le plus grand nombre.

GSM : Quelle est sa cible ?

Jérôme Bordier : Les services Bio’Lock s’adressent à des cibles diverses : du particulier souhaitant vérifier qu’il échange avec une personne digne de confiance sur les réseaux sociaux, aux entreprises souhaitant vérifier qu’elles authentifient des usagers légitimes par exemple.

Pour les particuliers, Bio’Lock est un service totalement gratuit, sans limite d’usage. Seuls les usagers souhaitant disposer de fonctionnalités avancées, et les entreprises souhaitant intégrer Bio’Lock dans leurs SIs doivent s’acquitter d’un abonnement.

Les cas d’usage sont multiples et touchent quasi tous les secteurs d’activités. A titre d’exemples, Bio’Lock est utilisé par des journalistes pour sécuriser leur échanges avec leurs sources, par des particuliers souhaitant vérifier si leurs correspondants sur les réseaux sociaux existent réellement, par des entreprises souhaitant vérifier simplement que les usagers de leurs services sont toujours ceux qui ont été initialement identifiés (contrôle aléatoire post KYC pour les organismes financiers par exemple).

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Jérôme Bordier : Le service « Basic », gratuit, ne nécessite aucune formation, tant son usage est simple et accessible à tous. Les clients « Business » sont par contre accompagnés par notre équipe dans l’intégration de nos APIs. Cet accompagnement est néanmoins très limité, car le maître mot de nos services est la simplicité d’accès.

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Jérôme Bordier : Bien que très jeune société, Bio’Lock est déjà membre de plusieurs structures permettant de faire connaître nos services, et de participer à l’écosystème Cyber : l’ACN et la French Tech. Nous participons actuellement à plusieurs concours innovation dans la perspective de faire connaitre nos services, et faisons également fait la promotion de notre activité sur les réseaux sociaux.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Jérôme Bordier : Notre message est très simple : vérifiez toujours avec qui vous échangez sur internet, et ne divulguer pas d’informations personnelles ou confidentielles sans vous assurer de leur protection. C’est pour répondre à ces besoins que nous avons fondé Bio’Lock, et nous maintiendrons sa gratuité pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à des services leur permettant simplement de se protéger.