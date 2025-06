Jeremy CHONG est nommé Marketing Manager chez nLighten France

juin 2025 par Marc Jacob

Avec 7 Edge datacenters répartis sur le territoire français et 34 au total en Europe, nLighten France poursuit son développement pour offrir des solutions d’hébergement souveraines, locales et durables. Dans ce contexte, Jeremy CHONG aura pour mission de piloter la stratégie marketing et de renforcer la visibilité de l’offre et des opérations commerciales de nLighten France. Présent au sein de l’entreprise depuis septembre 2023 en tant que Business Manager, Jeremy s’est distingué par sa connaissance fine du marché et son implication dans le développement de la région Grand Est. Il apporte également une solide expérience internationale en stratégie, développement commercial et transformation digitale.