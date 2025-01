Jens Holzhammer nommé nouveau Directeur Général de Panduit EMEA

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

• Jens Holzhammer succède à Ralph Lolies en tant que Directeur Général de Panduit EMEA. • Panduit remercie Ralph Lolies pour son leadership inspirant et le félicite pour sa retraite. • Jens Holzhammer partage la vision du Conseil d’Administration de Panduit pour la croissance future de la région EMEA, avec un accent sur l’innovation, le partenariat et la satisfaction client.

Panduit, fournisseur mondial de solutions innovantes pour l’infrastructure physique des datacenters, des bâtiments intelligents et des applications industrielles, a annoncé la nomination de Jens Holzhammer en tant que Directeur Général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Jens Holzhammer a pris ses fonctions le 1er janvier 2025 et orientera la croissance stratégique de l’entreprise familiale dans cette région clé.

Fort de plus de 20 ans d’expérience internationale dans le développement de nouveaux marchés et la stimulation de la croissance centrée sur le client, Jens Holzhammer apporte à Panduit un large éventail d’expertise technique et commerciale.

“Nous sommes ravis d’accueillir Jens Holzhammer,” déclare Ralph Lolies, qui prendra sa retraite le 1er janvier 2025 après plus de dix années de succès en tant que Directeur Général de Panduit EMEA. “Au cours de ces dernières années, nous avons non seulement atteint une croissance rentable, mais également posé les bases du succès durable dans la région. Jens possède les compétences et la vision nécessaires pour poursuivre cette trajectoire et atteindre de nouveaux sommets.”

Jens Holzhammer perçoit de grandes opportunités d’expansion dans la région et souligne la position unique de l’entreprise :

“Panduit allie la flexibilité d’une start-up à la stabilité et à l’expertise d’un acteur établi. L’entreprise est idéalement positionnée dans plusieurs secteurs en pleine croissance – de l’infrastructure durable des datacenters et des réseaux de bâtiments intelligents aux énergies renouvelables et à l’automatisation industrielle. Je me réjouis de travailler avec l’équipe de la région EMEA pour saisir ces opportunités et développer davantage la présence de Panduit dans cette région.”

Jens Holzhammer est diplômé d’un Master en génie des communications de l’Université RWTH d’Aix la Chapelle et a obtenu un MBA de la Henley Business School au Royaume-Uni. Il a occupé des postes de direction, notamment en tant que PDG, dans des entreprises internationales du secteur de l’électronique et aussi des technologies de l’information.

Avec sa vision orientée innovation et relation client, Jens Holzhammer souhaite promouvoir une culture de la collaboration et d’amélioration continue. Son objectif est de renforcer davantage la position de Panduit en tant qu’acteur majeur dans la région EMEA.

“Je suis convaincu que nous pouvons réaliser ensemble des objectifs ambitieux. Panduit dispose de tous les atouts pour renforcer encore sa position sur le marché et établir de nouvelles normes dans l’industrie,” conclut Jens Holzhammer.