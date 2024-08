Jean-Noël De Galzain, Président Hexatrust & PDG Wallix Group : Nous sommes à un tournant de la construction de la souveraineté numérique de l’Europe

août 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter Les Universités d’été de la cybersécurité et du Cloud de Confiance ?

Jean-Noël De Galzain : Pour sa dixième édition, Hexatrust, groupement des leaders français de la cybersécurité et du cloud de confiance, donne rendez-vous à ses membres, aux acteurs économiques et politiques à son événement de rentrée : les Universités d’été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance (UECC), le 5 septembre à Station F.

Depuis leur création, les UECC ont pour ligne directrice la mise en lumière du rôle joué par notre industrie dans la progression de la résilience et l’autonomie du continent européen. Nous voulons valoriser les acteurs français qui écrivent le "destin numérique de l’Europe". En réunissant autant d’acteurs de différents horizons, nous profitons de la journée pour montrer toutes les façons dont notre industrie prend sa part dans le travail de construction de la cyber-résilience de nos sociétés : en s’adaptant aux besoins des acteurs qui font nos territoires (Collectivités, Acteurs de la Santé, TPE/PME..) et en leur offrant des outils et technologies toujours plus innovantes pour garantir stockage et protection de leur données.

Le fil rouge de cette édition « Industries numériques : l’Europe a rendez-vous avec son Histoire » se trouvera au cœur des discussions. Des tables rondes aux plénières, des espaces de démonstrations/expositions aux pitchs clients, les UECC sont l’occasion d’interroger les grands enjeux qui dessineront l’avenir de la filière et du numérique dans le quotidien des français : l’entrée en vigueur de NIS 2, les initiatives visant à accompagner la structuration de l’offre de cloud européen, l’impact des actualités de l’Union sur notre filière.

Global Security Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Jean-Noël De Galzain : Chaque année, les UECC innovent tout d’abord en changeant de lieu, et cette fois, elles se tiendront à Station F, un site emblématique de l’innovation en France.

Cette 10ème édition sera à la pointe de l’innovation opérationnelle, avec de nombreuses démonstrations des dernières solutions et innovations souveraines, ainsi qu’une série de 16 pitchs clients/ retours d’expérience qui viendront rythmer l’après-midi.

Autre nouveauté, l’émission IT for Business sera exceptionnellement diffusée depuis les UECC à Station F. Une partie de cette émission sera retransmise en direct sur le site internet, la chaîne YouTube, ainsi que sur la page LinkedIn de IT for Business, et également sur la page d’Hexatrust.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2024 ?

Jean-Noël De Galzain : Engagée dans une volonté de porter des synergies au sein de la filière, Hexatrust a souhaité, à l’instar des années précédentes, ouvrir cette journée en équipe de France. J’aurais le plaisir et l’honneur d’ouvrir les UECC 2024 aux côtés de Michel VAN DEN BERGHE, Président du Campus Cyber, Vincent STRUBEL, Directeur général de l’ANSSI, Michel PAULIN, Préfigurateur du Comité stratégique de filière Solutions numériques de confiance, et Marc DARMON, Président du Comité stratégique de filière Industrie de sécurité, et Florent KIRCHNER, Directeur du Pôle Souveraineté Numérique.

À la suite de cette séquence inaugurale, les visiteurs pourront assister à deux plénières. La première aura pour sujet les enjeux liés à la protection des données stratégiques en Europe Philippe MILTIN (CEO d’Outscale, Dassault Systèmes), Tariq KRIM (Cybernetica) et Arnaud MARTIN (DSSI Groupe Caisse des Dépôts & administrteur du CESIN), ont annoncé leur venue sur scène. La seconde concernera NIS 2. Elle sera l’occasion de revenir sur les enjeux et opportunités qui découlent de la directive qui va révolutionner l’approche de la cybersécurité en Europe. Florent KIRCHNER (Directeur du Pôle Souveraineté Numérique), Philippe BLOT (ENISA) et Mylène JAROSSAY (Présidente du CESIN et CISO Group LVMH) feront notamment partie des intervenants.

Nous aurons la chance d’assister à des échanges en acteurs de tout bord lors des 4 tables-rondes qui rythmeront l’après-midi : RSSI : automatiser plus pour gagner plus ; L’OT, nouvelle préoccupation de la cyber industrielle ; Territoires et résiliences : défis et solutions ; Le Cloud en pratique.

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Jean-Noël De Galzain : Cette 10ème édition portera de nouveau l’excellence du numérique souverain en France et en Europe en y associant entreprises de la filière, clients, partenaires, utilisateurs prospects, associations, médias et décideurs. Plus de 800 visiteurs et une centaine de partenaires sont attendus cette année, sous le patronage du Secrétariat d’État chargé du numérique.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Jean-Noël De Galzain : Venez aux Universités d’été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance !

Nous sommes aujourd’hui à un tournant de la construction de la souveraineté numérique de l’Europe. Les UECC marquent la rentrée de ce qui pensent et font l’autonomie stratégique numérique de la France et de l’Europe.