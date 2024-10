Ivanti : Récapitulatif du Patch Tuesday d’octobre

octobre 2024 par Ivanti

Octobre est le Cybersecurity Awareness Month (mois de sensibilisation à la cybersécurité) ! Microsoft publie des mises à jour pour Windows, Office, .Net et différents services Azure pour résoudre un total de 117 nouvelles CVE. Deux d’entre elles sont des exploitations Zero Day, toutes deux également divulguées publiquement. En outre, on compte trois autres CVE divulguées publiquement, mais pour lesquelles aucune exploitation n’a été signalée.