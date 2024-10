Ivanti lance la solution Neurons for App Control

octobre 2024 par Marc Jacob

Ivanti présente Ivanti Neurons for App Control une solution conçue pour protéger les périphériques contre des applications non autorisées. Ivanti a également introduit de nouvelles analyses sur la plateforme Ivanti Neurons et de nouvelles fonctions Ivanti Neurons for Patch Management pour renforcer la sécurité et garantir la conformité. Grâce aux innovations d’Ivanti et à l’attention qu’il porte à la gestion de l’exposition, les entreprises peuvent se protéger proactivement dans le paysage de menaces actuel, complexe et changeant.

Les entreprises constatent que l’écosystème d’actifs IT sur leurs réseaux s’étend rapidement, ce qui crée des surfaces d’attaque plus larges et plus complexes que jamais. D’après une étude Ivanti, plus d’un tiers des professionnels IT disent qu’ils sont moins bien préparés à détecter les menaces et à répondre aux incidents qu’il y a un an. Dans le paysage actuel des menaces, qui évolue très rapidement, les entreprises doivent avant tout garder un temps d’avance sur les menaces qu’elles affrontent, en gérant proactivement leur exposition et en contrôlant rigoureusement leurs applications.

Ivanti Neurons for App Control prévient les malwares et les attaques Zero Day en bloquant l’exécution des applications suspectes et non autorisées. En examinant les propriétaires des fichiers et en appliquant une gestion granulaire des accès, la solution empêche l’exécution des applications inconnues, ce qui garantit un environnement sécurisé et contrôlé. Grâce à son architecture Cloud, elle permet la gestion à distance des terminaux, même ceux qui se trouvent hors du réseau de l’entreprise.

La plateforme Ivanti Neurons propose également de nombreuses innovations qui offrent une gestion proactive de l’exposition :

• Fonctions améliorées de personnalisation et de rapport :

o Pour améliorer le niveau de sécurité et de conformité, le nouveau moteur de rapports Ivanti Neurons for Patch Management rationalise et automatise la génération de rapports, afin de garantir le respect des normes réglementaires en vigueur, de limiter proactivement les risques de non-conformité et de rationaliser le processus d’audit. De plus, l’amélioration des fonctions de personnalisation du déploiement sur la base des risques permet aux administrateurs de définir des critères plus précis et robustes pour différentes tâches de remédiation. Cette configuration permet de répondre rapidement et de manière ciblée aux menaces potentielles.

• Meilleure visibilité grâce aux nouvelles analyses :

o De nouvelles analyses exploitables, dans toute la plateforme Ivanti Neurons, fournissent aux équipes des indicateurs essentiels pour optimiser les opérations IT et Sécurité tout en améliorant la prise de décision. Parmi les nouveautés, on trouve notamment un concepteur de tableaux de bord, des rapports de déploiement des périphériques et des correctifs prêts à l’emploi.