Ivanti lance la fonction Déploiement par anneaux dans Ivanti Neurons for Patch Management

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ivanti lance la fonction Déploiement par anneaux dans Ivanti Neurons for Patch Management. Cette nouvelle fonction permet aux équipes IT de limiter les risques associés à l’application de correctifs aux systèmes. En effet, elles peuvent créer et configurer des anneaux de déploiement, qui permettent un regroupement stratégique des périphériques selon les besoins de l’entreprise ou sa tolérance au risque. À mesure que le paysage des menaces évolue, Ivanti continue à s’engager à fournir des solutions qui aident les entreprises à gérer efficacement les risques, à minimiser les perturbations des activités et à garantir une expérience utilisateur fluide.

Les équipes IT doivent relever le défi de gérer les correctifs de maintenance mensuels, en tenant le rythme des mises à jour hebdomadaires prioritaires (comme les navigateurs) et en veillant à réagir aux menaces Zero Day. Par conséquent, les systèmes sont souvent en retard, à cause de la fréquence des publications et de la gravité des menaces. Plus une vulnérabilité reste longtemps sans correctif, plus l’entreprise est exposée aux risques d’attaque ou de ransomwares. Les entreprises doivent mettre en place des solutions de maintenance en continu des correctifs, conçues pour cibler les menaces critiques qui émergent rapidement.

Le déploiement par anneaux Ivanti permet aux utilisateurs de mettre en place un déploiement contrôlé de leur maintenance mensuelle, pour garantir un impact minimal sur les systèmes de production. Avec le déploiement par anneaux, les équipes IT respectent leurs SLA et bénéficient d’un processus de gestion des correctifs contrôlé, efficace et fiable. En outre, Neurons for Patch Management signale les vulnérabilités qui doivent (ou non) recevoir des correctifs, grâce au score exclusif Ivanti VRR (Score de risque de la vulnérabilité). Contrairement au CVSS, le score VRR tient compte des exploitations actives ou probables (et pas seulement de la gravité des menaces). Et ce score évolue dynamiquement en fonction du contexte de menaces sur le terrain, afin de fournir une évaluation exacte de chaque vulnérabilité de l’environnement.

Autres avantages :

• Éviter le burnout IT : Le processus de priorisation, d’installation et de test des correctifs de sécurité représente un stress pour les équipes IT. L’approche structurée de déploiement par anneaux garantit la prévisibilité des déploiements de correctifs. Les équipes IT peuvent ainsi mettre leurs processus de gestion des correctifs à l’échelle et rationaliser la charge de travail sans compromettre la sécurité ou l’efficacité.

• Cibler les menaces critiques qui émergent rapidement : Comme il est configurable dès l’installation, le déploiement par anneaux permet des déploiements à grande échelle mais contrôlés, avec remédiation automatisée des correctifs. Les utilisateurs répondent ainsi rapidement aux vulnérabilités, ce qui renforce la sécurité.

• Prise de décisions sur la base des données : Les vues d’état et les informations en temps réel sur chaque phase du déploiement apportent aux utilisateurs la visibilité et le contrôle nécessaires pour prendre des décisions éclairées et traiter proactivement les problèmes.

• Minimiser les perturbations pour les utilisateurs finaux : En testant et en validant les correctifs pour des petits groupes contrôlés avant la distribution à grande échelle, ce modèle de déploiement par phase garantit que les mises à jour fonctionnent comme prévu sans perturber l’utilisateur final.