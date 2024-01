Ivanti et Workato fournissent des solutions sans code et une bibliothèque de connecteurs tiers

janvier 2024 par Marc Jacob

En intégrant leurs technologies les plus avancées, Ivanti Neurons for ITSM et Workato Embedded Platform, les deux entreprises vont permettre aux clients d’Ivanti de rapidement et facilement implémenter des intégrations avec une large gamme d’applications tierces. Reposant sur une approche sans code, cette intégration transparente rationalise les workflows, booste l’efficacité opérationnelle, améliore la productivité et accélère la croissance de l’entreprise, en permettant aux clients de créer rapidement des intégrations tierces, notamment avec les solutions RH, les outils de développement, les outils ITOM ou les outils de sécurité IT.