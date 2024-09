Ivanti, , annonce la sortie de nouvelles fonctionnalités pour Ivanti Neurons for Patch

septembre 2024 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie de nouvelles fonctionnalités pour Ivanti Neurons for Patch Management, qui permettent d’étendre la configuration des paramètres de correctifs afin d’autoriser plusieurs tâches de déploiement en parallèle, comme la maintenance régulière, les mises à jour prioritaires et la réponse Zero Day.

Avec la multiplication des cybermenaces et de la vitesse à laquelle les pirates développent des outils, il est essentiel de combler toutes les failles dans l’application des correctifs et les mesures de sécurité. Dans les entreprises qui appliquent les correctifs par maintenance manuelle une fois par mois, les systèmes sont déjà à la traîne, et les risques bien plus élevés. Les entreprises doivent mettre en place une maintenance en continu des correctifs qui cible les menaces critiques.

Avec le déploiement de correctifs basé sur les risques, Ivanti Neurons for Patch Management abat les barrières entre IT et Sécurité en appliquant les correctifs en fonction de la conformité et des vulnérabilités. Cette nouvelle fonction permet de créer plusieurs tâches de déploiement en parallèle, comme des tâches de mise à jour prioritaire hebdomadaire et des tâches de réponse Zero Day. Utiliser un système centralisé de gestion des correctifs dans Ivanti Neurons, permet aux clients de disposer d’une visibilité complète des menaces liées aux vulnérabilités, y compris celles qui sont activement utilisées dans des cyberattaques. Il s’agit de définir la gestion des correctifs de manière proactive, et pas réactive.

Une étude Ivanti a montré que les principales difficultés des professionnels IT en matière de gestion des correctifs sont la priorisation de la remédiation des risques et du déploiement des correctifs (40 %), le manque de temps pour répondre aux menaces (39 %), le maintien de la conformité (35 %), et le suivi du déploiement des correctifs et de leur état (33 %).

« Les bonnes pratiques de gestion des correctifs nécessitent d’identifier et d’atténuer les causes premières responsables des cyberattaques. », déclare l’analyste GigaOm Ron Williams dans le rapport « 2023 Key Criteria Report for Evaluating Patch Management Solutions ». « La gestion des correctifs exige également des outils, processus et méthodes appropriés pour limiter les risques de sécurité, et prendre en charge les fonctions du matériel ou des logiciels sous-jacents. La priorisation, le test, le suivi de l’implémentation et la vérification des correctifs participent tous à une gestion robuste des correctifs. »