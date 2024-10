ITS Integra devient membre de l’INR

octobre 2024 par Marc Jacob

ITS Integra renforce son engagement environnemental avec son adhésion à l’Institut du Numérique Responsable (INR). Dans sa quête de minimiser l’impact environnemental de ses activités, ITS Integra annonce une nouvelle étape significative dans sa démarche de durabilité. En effet, après avoir obtenu la certification ISO 14001 en janvier 2024 et lancé son outil de reporting GreenOps au printemps 2024, ITS Integra adhère à l’Institut du Numérique Responsable (INR).

Fondé en 2018, l’Institut du Numérique Responsable (INR) est un think and do tank qui se consacre à la promotion d’un numérique durable, inclusif et éthique. L’INR a pour ambition de réduire l’empreinte économique, sociale et environnementale du numérique tout en encourageant l’innovation responsable et durable. En rejoignant cette organisation, ITS Integra réaffirme son engagement envers un avenir numérique plus responsable.

L’INR se concentre sur plusieurs objectifs clés pour promouvoir un numérique responsable : réduire l’empreinte du numérique, encourager l’innovation responsable et durable, favoriser l’inclusion numérique pour tous, promouvoir l’économie circulaire.

L’engagement d’ITS Integra

En adhérant à l’INR, ITS Integra s’engage à intégrer les meilleures pratiques pour réduire son empreinte numérique. Cette adhésion permet de collaborer avec d’autres entreprises et organisations partageant les mêmes valeurs. La société pourra ainsi développer et adopter des solutions durables et innovantes.

« Rejoindre l’INR s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par ITS Group et ses filiales depuis plusieurs années, tels que la médaille Gold EcoVadis ou encore la certification ISO 14001. C’est également une belle opportunité de collaborer avec des pionniers du numérique responsable, car il est possible d’innover sans compromettre notre planète. » Sarra Majdoub, Responsable de la RSE chez ITS Group.

Afin de renforcer son engagement, ITS Integra met à la disposition de ses collaborateurs le MOOC Numérique Responsable. Ce programme complet, composé de 14 modules et d’une durée de 4h30, offre des contenus vidéos, des textes et des supports interactifs pour maîtriser les fondamentaux de l’approche Numérique Responsable. Ce cours en ligne permet aux collaborateurs d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les enjeux environnementaux, éthiques et d’inclusion liés au numérique.