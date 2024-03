ITS Group se voit décerner la certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses entités

mars 2024 par Marc Jacob

ITS Group a obtenu la certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses entités, comprenant ITS Services, ITS Integra, ITS Ibelem, ITS Eugena et Thémis Conseil, au siège de Boulogne-Billancourt.