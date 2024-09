IT-Sicherheit: Wissen, wie man ohne Panik handelt

September 2024 von Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Die IT-Sicherheit ist in unserer hypervernetzten Gesellschaft ein zentrales Thema. Angesichts der zahlreichen Bedrohungen und Angriffe, die täglich gemeldet werden, ist es jedoch entscheidend, nicht in Panik zu geraten. Ruhig zu bleiben und rational zu handeln, ermöglicht es, fundierte Entscheidungen zu treffen, um Daten und Geräte effektiv zu schützen, ohne in teure Lösungen investieren zu müssen.