IT 2024 : les tendances émergentes

janvier 2024 par Cédric Routaboul, Directeur général de Link Consulting

Une nouvelle année débute et le secteur de l’information et de la technologie (IT) continue d’évoluer à un rythme effréné. De l’intelligence artificielle à la cybersécurité, les innovations technologiques façonnent non seulement l’avenir du secteur, mais aussi la manière dont les entreprises et les consommateurs interagissent avec le monde numérique. Examinons les 7 tendances émergentes qui devraient dominer le secteur IT dans les mois à venir.

#1 IA et apprentissage automatique

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique révolutionnent divers secteurs en offrant des capacités d’analyse de données avancées et en automatisant des processus complexes : des prédictions plus précises et une prise de décision plus rapide. Des leviers devenus désormais essentiels pour les entreprises cherchant à rester compétitives. Parallèlement, l’Internet des Objets (IoT) continue de se développer avec une multitude d’appareils connectés qui collectent et partagent des données, tandis que l’Edge Computing, qui traite les données à proximité de la source, devient crucial pour réduire la latence et améliorer l’efficacité, notamment dans des applications telles que les villes intelligentes et la santé connectée.

#2 La cybersécurité

Face à l’augmentation des cyberattaques, la cybersécurité reste une priorité majeure, avec des solutions avancées, souvent alimentées par l’IA, qui aident les entreprises à détecter et à contrer les menaces de manière plus proactive, protégeant ainsi les données sensibles et les infrastructures critiques.

#3 La blockchain

En parallèle, la blockchain gagne du terrain au-delà des cryptomonnaies, avec des applications dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les contrats intelligents et la gestion de l’identité, offrant une transparence et une sécurité accrues et révolutionnant la manière dont les transactions et les données sont gérées.

#4 Le Cloud Computing

Le cloud computing continue d’être un pilier de l’IT, avec une tendance vers des solutions hybrides. Ces dernières offrent la flexibilité et l’efficacité des environnements cloud publics et privés, permettant aux entreprises de personnaliser leur infrastructure IT en fonction de leurs besoins spécifiques. Le déploiement de la 5G promet de transformer les réseaux de télécommunications avec des vitesses de connexion plus rapides et une latence réduite, essentielle pour le développement de nouvelles applications dans des domaines comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’IoT.

#5 La RA et RV

La réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) continuent de mûrir, trouvant des applications dans divers domaines tels que l’éducation, la formation, le divertissement et le commerce de détail, offrant des expériences immersives et interactives et ouvrant de nouvelles voies pour l’engagement des utilisateurs.

#6 La durabilité

La durabilité devient un enjeu majeur dans l’IT, avec un accent sur la réduction de l’empreinte carbone et la promotion de pratiques écologiques, poussant les entreprises IT à développer des solutions plus vertes et éco-responsables.

#7 L’automatisation et la robotique

L’automatisation et la robotique gagnent du terrain, améliorant l’efficacité et réduisant les coûts opérationnels dans divers secteurs, permettant aux entreprises de rationaliser leurs processus et d’augmenter leur productivité. Enfin, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers le travail à distance, stimulant l’innovation dans les outils de collaboration numérique qui facilitent la communication et la collaboration entre les équipes dispersées géographiquement, redéfinissant ainsi le futur du travail.

Les tendances émergentes dans le secteur IT promettent non seulement d’apporter des innovations passionnantes mais aussi de poser de nouveaux défis. Pour les professionnels et les entreprises du secteur, rester informé et s’adapter à ces évolutions est crucial pour réussir dans un environnement en constante évolution.