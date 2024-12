ISITEC International reçoit le label bronze de Cybervadis

décembre 2024 par Marc Jacob

ISITEC International réaffirme son engagement dans la cybersécurité de ses solutions logicielles conçues et développées selon les meilleures pratiques et la protection des données, en obtenant le label bronze Cybervadis, avec un score de 720/1000.

Organisme mondialement reconnu, Cybervadis mesure la performance des entreprises en matière de cybersécurité et de gestion des risques informatiques. Conçu pour fournir une analyse détaillée et objective, Cybervadis utilise des critères rigoureux pour évaluer les pratiques de sécurité, la protection des données, la gestion des vulnérabilités, la résilience des infrastructures et la préparation des incidents.

L’évaluation Cybervadis a été réalisée à l’été 2024, sous l’impulsion de clients grands comptes d’ISITEC International. Elle s’est appuyée sur un audit, via un formulaire qui reprend les thématiques de la norme ISO 27001, pour évaluer le niveau de maturité et les mesures de sécurité mises en œuvre par ISITEC International. Cet audit a été analysé par des experts pour évaluer la performance sécurité et a donné lieu à un rapport complet comprenant le score final et le plan détaillé d’améliorations. Cette démarche vient en complément d’un audit cybersécurité, plus orienté sur des tests d’intrusion, réalisé par Mazars, en collaboration étroite avec la BPI, à la demande d’ISITEC International, au printemps 2024.