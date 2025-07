iPronics annonce une collaboration avec Ansys

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

iPronics intègre les solutions d’Ansys dans l’ensemble de ses principales activités de développement, de la configuration optique à l’emballage, en passant par les simulations thermiques, ce qui garantit une conception et une validation robustes et complètes des circuits intégrés photoniques (CIP), qui fonctionnent de manière fiable malgré les variations de fabrication. Ces composants résilients sont essentiels à la création de futures interconnexions de centres de données économes en énergie et à faible latence, indispensables aux demandes de l’IA.

Grâce à cette collaboration, Ansys va pouvoir étendre son champ d’action au secteur de la photonique, qui évolue rapidement, en répondant aux besoins de production réels d’un client.

Face à la complexité croissante des modèles d’IA et à l’augmentation du volume des données, les interconnexions électroniques traditionnelles sont de plus en plus soumises à des contraintes de latence, d’alimentation et d’évolutivité. L’approche photonique sur silicium d’iPronics, appuyée par les simulations d’Ansys, ouvre une nouvelle voie en proposant des composants programmables et tolérants à la fabrication qui s’adaptent efficacement aux déploiements à grande échelle.