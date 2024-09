IONOS lance de nouvelles fonctionnalités d’hébergement dopées à l’IA

septembre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre d’un partenariat avec Extendify, IONOS présente de nouvelles fonctionnalités d’hébergement optimisées par l’IA. Le produit et les fonctionnalités d’Extendify ont été inclus dans l’hébergement WordPress de IONOS en tant qu’extension et sont donc disponibles pour les utilisateurs de IONOS.

Le nouvel outil AI onboarding permet de créer des sites WordPress de qualité professionnelle en quelques clics. L’assistant AI permet de créer une page avec le contenu de départ et les plugins nécessaires sur la base d’une entrée de mots clés liés à l’industrie, à l’objet et au but du projet. Ce site WordPress initial peut être personnalisé intuitivement et avec n’importe quel thème ou plugin à tout moment via le nouveau tableau de bord - sans aucun effet de verrouillage, puisqu’il a été créé à 100 % avec WordPress.

IONOS propose également l’extension Gutenberg AI comme option supplémentaire pour la génération d’images et de textes. Un chat alimenté par l’IA aide également à répondre aux questions en temps réel et fournit des conseils précieux et des bonnes pratiques.

Détecter rapidement les failles de sécurité dans les plugins et les thèmes WordPress : En plus de l’ensemble complet de sécurité WordPress, la nouvelle vérification des vulnérabilités utilise la base de données WPScan pour rechercher les vulnérabilités dans les plugins et les thèmes utilisés quotidiennement. Si nécessaire, les mises à jour disponibles sont automatiquement fournies ou l’utilisateur est invité à cesser d’utiliser le plugin jusqu’à nouvel ordre.