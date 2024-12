Investir dans la sécurité logicielle ne suffit pas : l’activation, l’utilisation et l’optimisation sont essentielles pour éviter le risque

décembre 2024 par Luc Sabot, Directeur d’Ivanti France

Imaginez, vous achetez une voiture équipée de dispositifs de sécurité de pointe, pour découvrir finalement que le fabricant n’a jamais pris la peine d’installer des ceintures de sécurité et des airbags, ou bien qu’il les a installés d’une façon qui les rend inutilisables. Cela vous paraît inconcevable, n’est-ce pas ? Et pourtant, on retrouve ce scénario tous les jours dans l’univers des logiciels. Les entreprises investissent dans des solutions de sécurité, mais oublient des fonctions essentielles. Que ces fonctions soient absentes ou mal configurées, l’effet est le même : l’investissement devient également un risque.

Mais le véritable problème ne réside pas seulement dans les fonctions manquantes ou mal configurées. Que dire des fonctionnalités bien présentes et parfaitement opérationnelles, mais tout simplement ignorées ? Ce phénomène est bien plus courant qu’on ne le pense. Trop souvent, le potentiel de sécurité des logiciels est sous-exploité, simplement parce qu’il n’est pas correctement utilisé. Installer des mesures de sécurité ne suffit pas. Pour offrir une protection réelle et durable, ces mesures doivent être non seulement mises en place, mais aussi configurées, optimisées et activement utilisées.

L’expérience numérique des collaborateurs (DEX) à la rescousse

Les solutions de DEX constituent une stratégie puissante pour relever ce défi. La DEX correspond à la façon dont les collaborateurs interagissent avec l’environnement numérique de leur entreprise. Cela inclut le matériel et les logiciels qu’ils utilisent pour leur travail quotidien, ainsi que le niveau d’accès et le support dont ils bénéficient.

Les plateformes de DEX assurent une visibilité très précise du niveau de sécurité d’une entreprise. En générant des scores de sécurité exhaustifs, ces solutions offrent une image claire des points où les protections intégrées sont exploitées efficacement. À la base, la DEX est une question d’amélioration proactive. Ces plateformes ne se contentent pas de mettre en lumière les vulnérabilités, elles révèlent les problèmes IT et de sécurité potentiels, et offrent des recommandations utiles pour les résoudre. Ce passage d’une gestion de la sécurité réactive à une gestion proactive est de plus en plus important. Le paysage actuel des menaces évolue très vite et les stratégies réactives ne suffisent plus.

Les solutions DEX de pointe fournissent des informations en temps réel, qui sont indispensables pour une identification des vulnérabilités et une atténuation des menaces efficaces. Ces solutions regroupent et surveillent les données d’utilisation, de performances et de sécurité de tous périphériques et applications sur lesquels les collaborateurs s’appuient. Cette vue d’ensemble permet aux équipes IT de détecter les points faibles avant qu’ils ne soient exploités.

Les fonctions prédictives des solutions DEX s’avèrent également précieuses. En analysant les tendances et les schémas, ces plateformes sont capables de prédire les futurs problèmes de sécurité d’après des données exactes. Cette anticipation permet aux équipes IT de prendre des mesures préventives, en renforçant proactivement les défenses au lieu de se débattre pour appliquer des correctifs aux vulnérabilités alors qu’elles ont déjà été exploitées. Enfin, les meilleures plateformes DEX sont également conçues pour travailler de façon transparente avec les outils existants de gestion des actifs IT, de gestion des services IT, de gestion unifiée des terminaux et de sécurité. Grâce à cette interopérabilité, les informations collectées par l’analyse DEX peuvent être appliquées à l’ensemble du paysage IT de l’entreprise, ce qui permet de combler les failles et de garantir la cohérence.

Au-delà de la technique : l’impact humain

Nous avons déjà couvert une grande partie des aspects techniques mais, là où les solutions DEX brillent vraiment, c’est dans la prise en compte et de l’analyse du ressenti des collaborateurs. En combinant les mesures techniques et le ressenti des collaborateurs, on obtient une compréhension claire et utile de la façon dont les mesures de sécurité impactent la productivité, les comportements risqués et même le moral.

Les approches traditionnelles de la sécurité omettent souvent le facteur humain. Pourtant, il est primordial pour une protection durable. Après tous, même les mesures de sécurité les plus « sévères » sont inefficaces si les collaborateurs trouvent des moyens de les contourner.

Alors que les surfaces d’attaque ne cessent de croître, les entreprises sans outils de sécurité adaptés (correctement configurés, optimisés et pleinement exploités) risquent de n’être que réactives, et dans le pire des cas, hautement vulnérables. Ne prenez pas de risques : dans un environnement numérique, investir dans des mesures de sécurité robustes et les utiliser à leur plein potentiel n’est pas une option, c’est une nécessité.