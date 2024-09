InterCloud reçoit la médaille EcoVadis

septembre 2024 par Marc Jacob

EcoVadis, un organisme mondial de référence en matière d’évaluation de la durabilité des entreprises, analyse les performances RSE en s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse. Cette méthodologie repose sur 21 critères répartis en quatre domaines clés : Environnement, Travail et Droits de l’Homme, Éthique et Achats Responsables. InterCloud a obtenu un score global de 65/100 lors de son évaluation Ecovadis, la positionnant ainsi dans le top 35% des entreprises les plus performantes de son secteur, et au 84e percentile soit un score égal ou supérieur à 84% de toutes les entreprises évaluées par EcoVadis.

InterCloud a obtenu des scores particulièrement élevés dans les domaines de l’environnement (60/100) et du social (70/100), démontrant son engagement à réduire son impact environnemental et à promouvoir le bien-être de ses employés et de ses communautés.

Des actions qui témoignent d’un engagement fort

Au-delà de cette distinction, InterCloud démontre son engagement en matière de RSE par des actions concrètes :

• Souscription, depuis plusieurs années, à un contrat d’électricité d’origine renouvelable pour ses bureaux, contribuant ainsi activement à la transition énergétique.

Derrière ces réalisations, ce sont les collaborateurs d’InterCloud qui font la différence. Des ambassadeurs de la RSE s’impliquent quotidiennement pour faire progresser l’entreprise vers un avenir plus durable.

Les points forts soulignés dans cette évaluation :

• Achats responsables : Déploiement de pratiques d’achats responsables grâce à la signature de la Charte Éthique et code de conduite des fournisseurs.

• Engagements et politiques : InterCloud adhère au Pacte mondial des Nations-Unies et ses 10 principes sur les droits humains, le travail, l’environnement et l’anti-corruption ainsi que les Objectifs de Développement Durable.

InterCloud ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux pour continuer à améliorer sa performance RSE dans les années à venir. Ces objectifs incluent :

• Atteindre la parité hommes-femmes au sein de ses effectifs d’ici 2030

• Poursuivre l’amélioration de sa performance en matière de RSE, notamment en finalisant le bilan carbone des Scopes 1 et 2 actuellement en cours, ainsi qu’en visant l’obtention de la médaille d’argent lors de la prochaine évaluation EcoVadis