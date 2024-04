InterCloud analyse cinq tendances qui bouleversent la connectivité cloud

avril 2024 par Jérôme Dilouya, Pdg d’InterCloud

Tendance 1 : Gérer la complexité de l’adoption du multicloud

Selon une étude de Gartner, en 2024, plus de 75 % des grandes entreprises exploiteront un environnement hybride ou multicloud. Ce passage nécessite une refonte des stratégies informatiques, vers plus de flexibilité et d’adaptabilité.

Pour Jérôme Dilouya “La difficulté réside dans le fait de gérer de manière cohérente plusieurs infrastructures. Combiner des systèmes on-premise avec plusieurs fournisseurs cloud pose des défis d’interopérabilité, de cohérence des données et de gouvernance. Trouver le bon équilibre entre flexibilité et contrôle est crucial pour optimiser les opérations sur différentes plateformes cloud, sans sacrifier la sécurité ou l’efficacité.”

Pour harmoniser les systèmes déjà existants avec les technologies cloud modernes, les solutions de connectivité cloud deviendront une approche proactive et stratégique. Pour réaliser cette transformation, les entreprises se dirigent de plus en plus vers des partenaires spécialistes de la connectivité privée multicloud. Ils sauront les orienter rapidement vers des architectures répondant à leur besoin précis, routées au plus près des services et des utilisateurs, et prenant en compte les particularités techniques de ce type de connectivité.

Tendance 2 : Tirer parti du Edge Computing pour la prise de décisions en temps réel

L’arrivée du Edge Computing révolutionne la façon dont les entreprises interagissent avec leurs données. Grâce aux des connexions privées, plus économiques, et à la proximité des centres de service, l’Edge Computing permet une prise de décision plus rapide et plus efficace. La diversité des fournisseurs de connectivité facilite également l’accès à des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque organisation.

“Pour les entreprises qui doivent prendre des décisions rapidement, l’Edge Computing est devenu un outil incontournable. En traitant les données directement là où elles sont collectées, on réduit le temps de réaction, on économise de la bande passante et on ouvre la voie à des innovations dans des domaines comme l’IoT et les systèmes autonomes.” ajoute Jérôme Dilouya

Toutefois, cette pratique représente un défi notamment en termes de sécurité et d’acheminement des données. La multiplication des points d’accès et la complexité de la gestion des infrastructures distribuées exposent les données à de nouveaux risques de piratage et de cyberattaques.

Tendance 3 : Exploiter l’IA pour des business modèles compatibles avec le cloud

Avec 61% des entreprises qui utilisent déjà l’IA et le Machine Learning dans leurs opérations, le défi majeur réside désormais dans la préparation et la montée en compétences de la main-d’œuvre.

“L’automatisation des tâches répétitives et l’utilisation de l’IA pour la prise de décision vont transformer les rôles et les compétences des employés en 2024 et au-delà. De plus, la quantité importante de données créées par l’IA et le Machine Learning pose un défi en termes de bande passante que les entreprises devront gérer efficacement.” ajoute Jérôme Dilouya.

L’IA ne se limite pas à l’automatisation des tâches : elle a un rôle déterminant à jouer dans le cloud. En intégrant intelligemment des solutions basées sur l’IA aux plateformes cloud, les entreprises améliorent leurs processus décisionnels, mais doivent en parallèle gérer le flot massif de données générées. Le succès de l’adoption de l’IA dépendra donc d’une connectivité cloud robuste, agile et flexible, avec des solutions optimisées pour la bande passante et une surveillance avancée du réseau.

Tendance 4 : Sécuriser les données critiques en périphérie de réseau

Avec l’évolution des cyber-menaces, garantir la sécurité des données critiques des entreprises devient primordial. Renforcer la confiance, respecter les réglementations et réduire les risques liés aux violations de données sont autant d’éléments essentiels pour construire des mécanismes de défense proactifs face à un paysage de menaces en constante évolution.

Jérôme Dilouya, Pdg d’InterCloud, souligne : "La sécurité cloud n’est plus une simple question de respect des réglementations, elle est devenue un élément essentiel de la gestion globale des risques pour les entreprises. Cette priorité devrait rester d’actualité en 2024. Au lieu de subir les incidents, les entreprises doivent adopter une posture proactive en renforçant leur sécurité grâce à des mesures préventives comme le chiffrement avancé, la détection des menaces et la gestion des identités"

Tendance 5 : Moderniser son infrastructure à l’ère du numérique

En 2024, la modernisation de l’infrastructure ne sera pas une simple mise à niveau des systèmes existants. Il s’agira d’une transformation complète qui nécessitera de repenser la façon dont l’informatique est utilisée au sein de l’entreprise.

"Le défi réside dans les complexités liées au passage des systèmes traditionnels aux architectures cloud-native. Les entreprises doivent s’appuyer sur des outils de connectivité efficaces pour faciliter une transition fluide et flexible.” conclut Jérôme Dilouya.