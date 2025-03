Integrity360 se développe en France avec l’acquisition de Holiseum

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Poursuivant son plan d’expansion mondiale, Integrity360 a acquis le spécialiste de la cybersécurité Holiseum, dont le siège se trouve à Paris, en France. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués. L’acquisition permettra à Integrity360 d’accélérer sa croissance en France et en Europe continentale et de fournir de manière significative une nouvelle et passionnante pratique de services axée sur les technologies opérationnelles (“OT”) et l’Internet des objets (“IoT”) qui complètent les pratiques de services existantes d’Integrity360. Ceux-ci comprennent le risque cybernétique et l’assurance, les tests de cybersécurité, la réponse aux incidents, l’infrastructure, Microsoft cyber, la conformité des paiements, et une gamme très complète de services gérés de cybersécurité, y compris des solutions de détection et de réponse gérées (“MDR”). Holiseum continuera à opérer à partir de ses trois sites existants en France, mais en bénéficiant de l’ensemble des ressources et des capacités de l’entreprise Integrity360.

Holiseum, fondée en 2018, est une société de conseil en cybersécurité très respectée et bien établie, spécialisée dans les infrastructures critiques et industrielles. Elle compte environ 80 clients à travers la France et certains sites internationaux à partir de ses installations à Paris et à Nîmes, avec des organisations opérant dans les secteurs de l’énergie, de l’infrastructure, de la fabrication, du transport et de la finance. En particulier, Holiseum est un expert en technologie OT et a aidé de nombreuses entreprises et organisations d’infrastructure mondiales à sécuriser et à faire évoluer leur environnement OT et les parcs informatiques associés. La réputation d’Holiseum est étayée par plusieurs accréditations de sécurité de l’ANSSI - l’Agence nationale de cybersécurité de France - y compris PASSI (services d’audit de cybersécurité) et PACS (soutien et conseil en cybersécurité) - où Holiseum est l’une des trois premières organisations certifiées en France. Le portefeuille de services d’Holiseum comprend l’audit, la formation, l’investigation et une gamme complète de solutions de conseil en technologies de l’information.

La sécurisation des infrastructures critiques est une priorité pour de nombreux gouvernements, organisations et entreprises dans le monde entier, en raison de l’augmentation alarmante des attaques contre les infrastructures industrielles et énergétiques. Le principal analyste du secteur, Gartner, a déclaré que ces attaques pourraient aboutir à la militarisation des environnements OT et porter gravement atteinte à la vie humaine. Malgré le renforcement de l’environnement réglementaire avec l’introduction de cadres de cybersécurité tels que NIS2 (Network and Information Security 2) et DORA (Digital Operational Resilience Act), le défi de la sécurisation continue des infrastructures critiques reste aigu. Holiseum formera une nouvelle pratique importante au sein d’Integrity360, dédiée à la mission d’assistance, de protection et de soutien des infrastructures gouvernementales et industrielles. L’équipe actuelle d’Holiseum, composée de 32 personnes, sera rapidement élargie en France et dans tous les autres marchés d’Integrity360 pour soutenir cette mission.

En outre, le siège d’Holiseum à Paris constituera un nouveau centre régional pour le groupe, à partir duquel il fournira l’ensemble des services Integrity360, et au cours de l’année 2025, un SOC (Security Operations Centre) supplémentaire basé à Paris sera lancé pour rejoindre le réseau existant de six SOC à travers l’EMEA (Dublin, Stockholm, Naples, Sofia, Madrid et Cape Town). Les équipes SOC fournissent un large éventail de services gérés pour les clients, notamment EDR, XDR et MDR (Endpoint Detection and Response, Extended Detection and Response, et Managed Detection and Response). La gamme innovante de services d’Integrity360 a été reconnue à plusieurs reprises par Gartner, notamment en tant que fournisseur représentatif dans le guide du marché Gartner pour les services de détection et de réponse gérés.

Avec l’arrivée d’Holiseum le chiffre d’affaires du groupe sera porté à plus de 160 millions d’euros et lui permettra de disposer d’une équipe dédiée à la cybersécurité de plus de 700 employés. La poursuite de l’innovation et de la demande de ses services dans la région EMEA permettra d’augmenter les revenus du groupe en 2025 dans tous les territoires.