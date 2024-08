Insight nomme Naoual Chekrouni et Laetitia Elie en qualité de Senior Sales Manager

août 2024 par Marc Jacob

Insight Enterprise , annonce la nomination de Naoual Chekrouni et de Laetitia Elie, en tant que Senior Sales Manager. Laetitia Elie occupera également la fonction de Head of Sales. Elles reportent respectivement à Pierre Vivier Merle, Directeur des Solutions France et Bruno Cressot, Sales Director France. Cela intervient dans le cadre de la nouvelle organisation du Comité de Direction d’Insight en France.

Naoual Chekrouni, 39 ans, est titulaire d’une licence professionnelle en intelligence économique à l’UPEC. Avec près de 20 ans d’expérience dans le domaine informatique, elle est experte en services et solutions. Elle débute sa carrière chez Inmac en 2005 et y exerce les fonctions de Coordinatrice service puis d’Ingénieur commercial. Elle entre ensuite chez Insight en 2014 en tant qu’Executive account manager puis occupe successivement les postes de Solution Sales Specialist sur la partie Services et Sales Team Leader Services. Avec son regard commercial avisé du marché, elle contribue à l’excellente compréhension des enjeux clients par l’entreprise. Elle entre cette année au Comité de Direction en qualité de Senior Sales Manager, avec l’ambition de participer activement à la toute nouvelle stratégie mise en place au service du client.

Titulaire d’un DESS en Commerce international à Paris-Sorbonne et riche d’une expérience de 30 ans en management, Laetitia Elie, 55 ans, est spécialisée dans les technologies, solutions cloud et services informatiques. Après 18 ans de carrière chez Inmac, où elle a exercé différentes fonctions -Télévendeuse, Responsable de compte, Spécialiste logiciel, Responsable du pôle logiciel puis Manager commercial - et développé ses connaissances software, elle rejoint Insight en 2012 en qualité de Sales Manager. Animée par la volonté de voir grandir ses équipes et les rendre les plus performantes possible, elle apporte à l’entreprise une connaissance aiguisée en matière de leadership. C’est donc tout naturellement qu’elle accède au Comité de Direction cette année en tant que Senior Sales Manager et Head of Sales pour la mise en place des meilleures pratiques en techniques de vente.

Et pour cause, Insight France nourrit l’ambition de mobiliser toutes ses forces vives en encourageant l’innovation et la créativité, en s’appuyant sur une volonté de développer des compétences telles que le leadership ou la gestion du changement. Ces deux nominations interviennent donc dans un contexte où Insight France met en place une nouvelle organisation centrée sur le client pour son Comité de Direction.