Insight dévoile son rapport annuel sur les tendances 2025 : IA, informatique spatiale et cloud hybride au cœur de l’innovation

février 2025 par Insight

Insight Enterprises publie son rapport sur les tendances 2025. Il présente les six tendances technologiques les plus susceptibles de façonner la stratégie et les investissements des entreprises en 2025 et au-delà. Le rapport vise à aider les entreprises à répondre à des questions concernant l’efficacité de leur configuration face aux derniers développements de l’IA générative et la mise à jour de leur infrastructure pour soutenir leurs opérations commerciales actuelles et futures.

S’appuyant sur l’expérience d’Insight, ce rapport sur les tendances 2025 fournit les prévisions suivantes :

• L’évolution des modèles d’IA : le lancement de DeepSeek au début de l’année n’est qu’un exemple de l’évolution du paysage de l’IA. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent l’IA, les experts d’Insight examinent les facteurs qui feront partie intégrante de la mise en œuvre de l’IA. Il s’agit notamment des développements de la technologie GenAI, des capacités multimodales, de l’orchestration de l’IA et de l’intégration de la technologie avec la RPA (Automatisation robotisée des processus), ainsi que de la question de la durabilité de l’IA.

• Implications du déploiement de l’IA sur la sécurité : l’impact de l’IA sur les entreprises est considérable, mais son adoption croissante s’accompagne également de l’apparition d’acteurs malveillants. Les entreprises doivent adapter leurs procédures en conséquence.

• Cloud hybride : poussé par les entreprises cherchant à maintenir leur infrastructure opérationnelle et efficace, et par l’essor de l’IA et de l’Intelligent Edge, l’avenir du cloud a évolué au cours des dernières années pour devenir hybride.

• Informatique spatiale : le déploiement efficace de la technologie d’informatique spatiale dans les entreprises commence par le passage de cette technologie du monde virtuel à des cas d’utilisation réels dans les entreprises - en particulier lorsqu’elle est combinée à l’IA et liée au nombre croissant d’appareils IoT.

• L’essor de la connectivité privée 5G : il existe une volonté croissante d’utiliser la 5G comme technologie de connectivité dans les situations industrielles et commerciales, afin d’offrir des vitesses plus élevées, des performances plus fiables et une sécurité améliorée.

• Rationalisation des logiciels : la gestion d’un portefeuille d’applications en pleine expansion au sein d’une entreprise oblige les entreprises à rationaliser l’efficacité opérationnelle, à contrôler les coûts et à améliorer la sécurité.

Phil Hawkshaw, CTO EMEA d’Insight déclare : « Aujourd’hui, les entreprises les plus performantes intègrent de manière transparente les technologies de l’information à tous les niveaux de leur fonctionnement et de l’expérience clients. Pour rester compétitives, les entreprises doivent tirer parti de la technologie non seulement pour améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi pour favoriser l’innovation en vue d’une croissance future.

Le secteur est en pleine effervescence, avec des développeurs qui font progresser la technologie à un rythme effréné et des entreprises qui s’efforcent de capitaliser sur ces avancées, qu’il s’agisse de l’IA, du cloud, du mobile ou de l’informatique spatiale. Autant de tendances que nous prévoyons d’observer dans les mois à venir et qui sont explorées dans le rapport sur les tendances 2025.

Dans un monde en constante évolution, les leaders IT doivent faire preuve de flexibilité et maîtriser leur infrastructure numérique pour rester compétitifs. Les écosystèmes de partenaires jouent un rôle clé en accélérant l’innovation et le développement des capacités techniques, tout en offrant un soutien précieux pour évoluer dans un paysage IT en perpétuelle transformation. »