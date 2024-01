Innovation&trust nomme Clément Savoie Directeur de l’activité confiance numérique

janvier 2024 par Marc Jacob

Au poste nouvellement créé de Directeur de l’activité de confiance numérique, Clément Savoie doit renforcer la présence de la marque Certigna, tiers de confiance du groupe Tessi, et accélérer le déploiement de ses solutions dédiées sur le marché : Certigna Sign pour la signature électronique, Verif ID pour la vérification d’identité, la création et la gestion des identités électroniques.

Clément Savoie, à la tête d’une équipe de 16 personnes, a également pour missions le développement de nouvelles solutions et services, l’accompagnement des entreprises dans la digitalisation des parcours clients et l’intégration de la confiance numérique dans les échanges digitaux.

Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte digitalisation où les organisations sont confrontées aux enjeux de conformité numérique, de protection des données, et à la gestion des risques liés à l’usage du digital.

Clément Savoie débute sa carrière dans les Ressources Humaines avant de s’orienter vers les métiers de la relation client. Ces sept dernières années, il a occupé plusieurs postes au sein de différentes entreprises spécialisées dans les solutions de confiance numérique.

Il reportera à Emmanuelle Ertel, Directrice générale d’Innovation&trust.