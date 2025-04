Innodisk lance sa première gamme de SSD PCIe Gen5

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Innodisk annonce le lancement de sa dernière gamme de SSD PCIe Gen5, conçue pour répondre à la spécification OCP Data Center NVMe SSD 2.0 et à la demande croissante d’entraînement des modèles d’IA, d’analyse des Big Data et d’environnements gourmands en données.

Pour une polyvalence maximale, la nouvelle gamme est disponible aux formats U.2, EDSFF E1.S, E3.S et E3.L, un nouveau format spécialement conçu pour les applications de data center. Innodisk entend ainsi répondre à un plus grand nombre de besoins professionnels.

Grâce à la dernière interface PCIe Gen5 x4 et au protocole NVMe 2.0, les SSD PCIe Gen5 d’Innodisk éliminent les contraintes de vitesse et de latence des interfaces de stockage classiques. Avec leur capacité de stockage NAND haute densité pouvant atteindre 128 To, ils offrent une vitesse maximale de 14 Go/s en lecture et 10 Go/s en écriture, permettant ainsi des transferts de données ultra-rapides pour les applications gourmandes en données.

Les data centers d’entreprise qui gèrent des déploiements de systèmes de stockage de grande ampleur et des environnements à plusieurs niveaux nécessitent souvent des capacités de gestion hors bande et par lots, ce qui pose des difficultés croissantes. Les SSD PCIe Gen5 d’Innodisk répondent à ces besoins grâce à la spécification NVMe-MI, qui simplifie la gestion des SSD et la prise en charge de plusieurs espaces de noms pour assurer l’évolutivité et l’efficacité des opérations de stockage.

Pour garantir la qualité et répondre aux tendances du marché, les SSD PCIe Gen5 visent à optimiser la conformité aux standards de référence en matière de data centers, comme OCP Data Center NVMe SSD 2.0. Par ailleurs, ils ont été conçus pour garantir une intégration étroite à VMware, ce qui optimise la compatibilité avec les environnements virtualisés et les performances globales des systèmes.

Les mécanismes de sécurité avancés des SSD PCIe Gen5 d’Innodisk garantissent en outre une protection fiable des données. La technologie Secure Boot authentifie les signatures numériques lors des mises à jour du firmware pour empêcher les modifications non autorisées et limiter l’exécution aux versions de confiance.

Enfin, Innodisk offre une compatibilité exceptionnelle et étendue en termes de firmware ainsi que des solutions personnalisables pour garantir une intégration parfaite dans divers environnements d’entreprise.

Les SSD PCIe Gen5 d’Innodisk seront disponibles à compter du deuxième trimestre 2025.