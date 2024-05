Infranity conclut un accord avec Global Data Centre Group pour acquérir une participation co-contrôlante dans Etix Everywhere

mai 2024 par Marc Jacob

Infranity, un investisseur européen de premier plan dans les infrastructures durables, a conclu un accord avec Global Data Centre Group pour acquérir une participation co-contrôlante dans Etix Everywhere. Infranity rejoindra Eurazeo en tant qu’actionnaire clé d’Etix avec l’ambition d’accélérer les plans de croissance d’Etix. La transaction devrait être finalisée après les approbations réglementaires.

Etix est une plateforme paneuropéenne de edge data centers, exploitant actuellement un total de 15 sites, avec des positions de leader en France. Depuis sa création en 2012, Etix est devenue l’un des principaux acteurs des data centers de proximité en Europe et un challenger rapide en Asie du Sud-Est, ayant démontré une croissance et une expansion constantes, à la fois organique et par une série d’acquisitions au cours des dernières années. Etix devrait atteindre une capacité informatique installée de 30MW d’ici 2030.

Infranity a une exposition préexistante aux data centers hyperscale et reconnaît les avantages de diversification d’un investissement dans les data centers edge. Cette transaction démontre encore la conviction d’Infranity dans les data centers, soutenue par la dynamique de marché attrayante.

Infranity a été actif dans les infrastructures numériques de manière plus large, avec plus de 4 milliards d’euros déployés dans le secteur à travers ses diverses stratégies depuis 2018. De plus, cette transaction est parfaitement alignée avec l’orientation stratégique d’Infranity d’investir dans le segment core-plus des infrastructures européennes.

Infranity a été conseillé par ODDO BHF Corporate Finance (conseiller en F&A), Bird & Bird (avocat en F&A, due diligence juridique), Deloitte (due diligence financière, due diligence fiscale, audit de modèle), PMP (due diligence commerciale) et Via DC (due diligence technique).

GDC a été conseillé par Guggenheim Partners (F&A), Delsol Avocats (avocat en F&A), Alvarez & Marsal (due diligence financière) et Arsène Taxand (due diligence fiscale).