Infosys inaugure un Centre d’Excellence et renforce sa collaboration avec Google Cloud

décembre 2024 par Marc Jacob

Infosys et Google Cloud s’appuient sur une solide expertise commune dans le développement de solutions innovantes en analyse de données et en intelligence artificielle, contribuant à la réussite de leurs clients. Infosys a déjà formé plus de 60 000 collaborateurs aux technologies Google Cloud. En combinant les capacités d’IA d’Infosys Topaz et les solutions cloud d’Infosys Cobalt avec la technologie d’IA générative de Google Cloud, le Centre d’Excellence permettra de relever des défis complexes, aussi bien sur les aspects métier que technologiques, grâce à des solutions d’IA d’entreprise innovantes. Cette collaboration favorisera un environnement propice à la co-création de solutions sur mesure pour les entreprises, dans des domaines tels que l’IA pour les call-centers, le cycle de développement logiciel, l’IA autonome, la génération texte-image ou encore la modernisation des applications, avec pour objectif d’optimiser l’efficacité opérationnelle et la performance des entreprises.

Dans le cadre du Centre d’Excellence, Infosys a également inauguré un espace dédié à l’expérience IA sur son campus de Bangalore. Cet espace a été conçu pour permettre aux entreprises de découvrir des solutions innovantes à fort impact, développées conjointement par Infosys Topaz et Google Cloud.