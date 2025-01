Infobip, leader mondial de la prévention de la fraude Trafic Artificiellement Gonflé (AIT) selon Juniper Research

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le classement, établi sur la base de 11 critères rigoureux, évalue les entreprises selon des paramètres tels que l’ampleur de leurs opérations sur le marché de l’AIT, la diversité et la solidité de leurs partenariats, leur couverture géographique et la performance de leurs produits. Infobip s’est distingué par des scores élevés dans chacune de ces catégories, consolidant sa position de leader grâce à une expertise technique et des solutions innovantes.

À la clé de cette reconnaissance figure « Infobip Signals », une solution technologique de pointe qui permet de détecter et prévenir la fraude AIT en analysant le comportement des numéros de téléphone, leurs plages et leurs types. Ce dispositif offre une couverture complète des besoins des entreprises, combinant intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML) pour bloquer efficacement le trafic de mots de passe à usage unique (OTP).

Selon Georgia Allen, analyste chez Juniper Research, Infobip se distingue par une approche globale et une clientèle importante dans le domaine de la messagerie, deux atouts majeurs pour anticiper et élaborer des stratégies de lutte contre la fraude. « L’expansion d’Infobip en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest est particulièrement stratégique, ces régions étant fortement touchées par la fraude AIT. Leur solution ’Infobip Signals’, modulable selon les besoins des entreprises, représente un outil essentiel dans cette lutte », a-t-elle précisé.

Cette reconnaissance par Juniper Research salue également la capacité d’Infobip à innover et à répondre à des défis complexes. Goran Juršić, vice-président de l’intelligence d’affaires chez Infobip, a souligné l’impact majeur de la solution Signals : « Avec le soutien de nos clients, nous avons donné vie à Signals, qui utilise les technologies les plus avancées pour identifier les zones critiques de fraude AIT à travers le monde. En quelques années, nous avons permis à nos clients d’économiser des millions de dollars, tout en renforçant la sécurité de l’écosystème global de la messagerie. Nous restons déterminés à investir et à innover pour protéger nos partenaires. »