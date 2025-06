Infinigate présente European Defense Platform

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Infinigate France, HarfangLab et Sekoia.io annoncent le lancement d’une solution innovante qui combine leurs technologies et expertises pour offrir une protection complète et intégrée contre les cybermenaces. Cette initiative stratégique vise à répondre aux besoins croissants des entreprises françaises en matière de sécurité informatique, en leur fournissant une solution intégrée, facile à déployer et techniquement efficace.

Une récente étude du CESIN indique que 30% des organisations françaises prévoient, à court ou moyen terme de prendre des mesures concrètes pour être moins dépendant des technologies américaines voire même pour développer une réelle autonomie stratégique. Dans ce contexte Infinigate s’allie à Sekoia.io et HarfangLab pour proposer une solution de cybersécurité innovante, alliant performance et autonomie stratégique.

Alliance technologique

Avec HarfangLab, spécialisé dans les solutions EDR (Endpoint Detection and Response), et Sekoia.io, expert en plateformes SOC, l’offre allie la détection avancée des menaces, la réponse automatisée aux incidents et une visibilité accrue sur l’ensemble des environnements informatiques. La solution, disponible pour les entreprises de 100 à 1000 postes, apporte une protection continue et proactive, couvrant tous les points d’entrée potentiels des cyberattaques.

Les avantages de l’offre

Intégration native : Les technologies de HarfangLab et Sekoia.io s’intègrent parfaitement, offrant une solution simplifiée pour la gestion de la sécurité.

Réponse automatisée : La solution automatise les remontées d’alertes et facilite la réponse aux incidents, ce qui réduit le temps de réaction face aux menaces.

Transparence et ouverture : Les données collectées restent en France, et les clients ont une vue complète sur ces éléments.

Expertise combinée : En combinant les expertises de HarfangLab et Sekoia.io, Infinigate propose aux intégrateurs et revendeurs la meilleure solution pour une protection de pointe contre les cyberattaques modernes et inconnues.

Un partenariat ouvert à l’innovation

Infinigate inscrit ce partenariat dans une démarche d’ouverture et de transparence, valeurs partagées par HarfangLab et Sekoia.io, et se dit prêt à accueillir d’autres partenaires technologiques souverains et européens pour enrichir son offre.