Infinigate et HarfangLab annoncent un partenariat stratégique en France

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le Groupe Infinigate s’associe à HarfangLab, société européenne leader en technologies de protection des terminaux et éditeur de solutions EDR et EPP. Reconnues par les Evaluations MITRE ATT&CK parmi les technologies les plus efficaces du marché en matière de détection et de précision et certifiées par l’ANSSI, les solutions HarfangLab permettront à Infinigate d’étendre sa gamme de solutions souveraines en France avec un développement potentiel en Europe.