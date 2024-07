INDUSTRIAL CYBERSEC FORUM 2024 Le 6 novembre 2024 à L’Embarcadère, Lyon Protégez vos infrastructures industrielles face aux cybermenaces grandissantes !

juillet 2024 par Marc Jacob

La fréquence et la sophistication des cyber-attaques augmentent rapidement dans le contexte international. Et si l’on entend souvent parler de cybercriminalité dans le monde fi nancier ou au niveau des États-nations, l’industrie représente également une cible de choix. Car tout est désormais interconnecté avec l’industrie 4.0 et la numérisation.

Le processus de numérisation rapide dans les entreprises industrielles en plus d’un réseau de fournisseurs plus solide, a imposé des taux inquiétants de cyberattaques et une faible convergence des réseaux IT et OT.

En ce qui concerne les cyberattaques, de nombreuses études internationales révèlent des statistiques inquiétantes sur l’état de la cyber-résilience des entreprises et des

associations industrielles. Par exemple, en 2021, une étude spécialisée a constaté que 58% des grandes entreprises industrielles ont été confrontées à une brèche de sécurité dans leurs systèmes OT au cours de l’année écoulée.

En outre, une étude indépendante du Ponemon Institute précise que 61% des entreprises affi rment que des systèmes IoT obsolètes formaient le principal obstacle à la réduction des cyber- risques.

Toutefois, les professionnels de la cybersécurité affirment que la sécurité des réseaux industriels IT et OT peut être considérablement renforcée par l’intégration d’équipements tels que les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle industriel (ICS), l’internet industriel des objets (IIoT), les systèmes de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) et les systèmes de contrôle distribués (DCS).

Il est particulièrement important d’aborder la question de la cyber-résilience en France, étant donné que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région économique et industrielle du pays. Elle est dotée d’un fort potentiel économique, scientifique et technologique. Sa position stratégique au cœur de l’Europe lui confère un rôle de carrefour entre le nord et le sud du continent. Cette dynamique économique est renforcée par la présence de grande métropole telle que Lyon.

Pour cette raison, le 6 novembre 2024, l’Embarcadère à Lyon accueillera l’Industrial CyberSec Forum, un événement incontournable dédié à la protection des infrastructures industrielles dans un monde de plus en plus connecté. Les entreprises doivent faire face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées et fréquentes, et l’industrie 4.0 se trouve au cœur de ces enjeux.

Au programme, des conférences passionnantes, des tables rondes, des rencontres d’affaires et des ateliers interactifs vous attendent pour vous permettre d’être à la pointe de la cybersécurité industrielle. Apprenez des meilleurs experts du secteur, échangez avec vos pairs et trouvez des solutions adaptées à vos besoins. Votre participation à l’Industrial CyberSec Forum 2024 vous offrira une occasion unique de rencontre et de partage pour les spécialistes des technologies de l’information et de la communication, ainsi que pour les responsables de l’exploitation et de la sécurité des environnements industriels. L’événement permettra aux participants d’appréhender les derniers développements technologiques et de renforcer la sécurité de leurs infrastructures.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à l’Industrial Cyber Sec Forum 2023, rendez- vous sur www.industrial-cybersec.com. Rejoignez-nous le 6 novembre 2024 à Lyon et soyez prêt à transformer votre entreprise face aux cyber-risques !

INFORMATIONS PRATIQUES

Date

Le 6 novembre 2024

Lieu

L’Embarcadère Lyon

Heures :

De 8:30 à 16:30

Accès gratuit

Organisateurs

THEMES :

NIS 2

La gestion et la sécurité des systèmes OT La convergence OT-IT et l’edge computing

L’internet industriel des objets (IIoT), les systèmes SCADA et ICS

L’industrie 4.0 et la transformation numérique La sécurité des data centres

Les normes et réglementations en matière de cybersécure

PUBLIC CIBLE

Décideurs des secteurs public et privé, utilisateurs professionnels, acteurs B2B

Le programme complet (sera bientôt disponible sur https://industrial-cybersec.com