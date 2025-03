Inauguration par le ministre des Armées du pôle recherche de l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce pôle a pour ambition de favoriser le développement de l’IA de défense, de sensibiliser les jeunes talents à cet enjeu et d’inscrire l’action du ministère des Armées dans l’environnement IA.

Au cours de cet événement, le ministre a annoncé 15 millions d’euros d’investissement du ministère des Armées pour la construction d’un institut défense sur le site de l’École polytechnique, ainsi qu’officialisé le lancement d’un programme de développement de robots autonomes fonctionnant en meute. L’AMIAD a également signé un protocole d’accord avec l’entreprise Mistral AI en vue d’un rapprochement stratégique.

Dans la perspective de l’IA de défense, cette nouvelle étape concrétise notre ambition de prendre « le leadership en matière d’intelligence artificielle en Europe » affichée par Sébastien Lecornu le 10 février dernier, lors de son discours d’ouverture du cycle de conférences dédiée à l’IA dans le domaine de la défense en marge du sommet de Paris pour l’action sur l’IA.

Le nouveau pôle recherche de l’AMIAD a trois objectifs principaux. Le premier est de favoriser le développement de l’IA de défense en lien avec l’écosystème civil et les synergies avec le monde académique. Le second vise à attirer de jeunes talents vers l’intelligence artificielle appliquée à la défense et le troisième consiste à renforcer la notoriété du ministère des Armées en contribuant aux publications de référence internationales.

Lors de son discours, le ministre a notamment annoncé un investissement de 15 millions d’euros pour la construction d’un institut défense sur le site de l’École polytechnique. Ce nouveau bâtiment aura vocation à être une passerelle entre le ministère des Armées et l’école, réaffirmant ainsi la militarité de cette dernière. Il a également officialisé un projet confié à l’AMIAD de développement de robots autonomes, fonctionnant en meute.

À l’occasion de cette inauguration, Bertrand Rondepierre, directeur de l’AMIAD, a signé un protocole d’accord avec le directeur scientifique et cofondateur de Mistral AI, Guillaume Lample en présence du ministre. L’AMIAD et Mistral AI ont ainsi amorcé un rapprochement stratégique dans le domaine de l’intelligence artificielle de défense. L’enjeu de ce futur partenariat est d’assurer le leadership et la souveraineté technologique de la défense française, en développant des technologies de pointe avec Mistral AI.

Ce partenariat couvrira deux volets :

• une collaboration sur des thèmes de recherches avancées tels que les modèles multimodaux, la robotique, l’automatisation et les modèles embarqués ;

• l’industrialisation de certains produits pour la défense française permettant d’assurer ainsi la souveraineté technologique de la France.

Ce secteur évolue rapidement et de manière très compétitive, il est crucial que la France reste à la pointe de l’innovation. L’AMIAD accélère le développement, l’intégration et le déploiement à grande échelle des technologies de l’IA au profit des forces armées. Mistral AI, qui est un des leaders technologiques mondiaux en IA générative, dispose d’une équipe de recher et développement au meilleur niveau.

Laura Chaubardi, directrice générale de l’École polytechnique, s’est félicitée en déclarant : « Depuis 2020, l’École polytechnique a considérablement renforcé ses liens avec le secteur de la défense, dans tous ses domaines d’activités. Je me réjouis de la création de cet institut de défense qui permettra de réunir des équipes mixtes d’ingénieurs et de scientifiques autour des technologies critiques pour notre souveraineté telles que l’IA, le cyber ou les technologies quantiques. Il constituera un maillon essentiel de la chaîne d’innovation au profit de nos armées ».