Illumio simplifie la cyber résilience grâce à un étiquetage automatisé et une segmentation Zero Trust pilotée par l’IA

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Illumio, Inc, la société spécialisée dans la segmentation Zero Trust (ZTS), annonce le lancement de plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA et d’automatisation pour sa plateforme ZTS. L’étiquetage automatisé, notamment, permettra aux entreprises de mieux sécuriser leurs environnements hybrides et de simplifier leur démarche Zero Trust rapidement.

Le nouveau moteur d’étiquetage piloté par l’IA permet aux clients de visualiser instantanément les actifs dans les environnements de centres de données et de cloud et d’accroître l’adoption de la segmentation Zero Trust. Grâce à ce moteur, il sera possible d’accélérer le déploiement pour répondre plus rapidement aux nouvelles applications et aux nouveaux services et de gagner en flexibilité pour faciliter l’étiquetage automatisé dans les environnements hybrides et multiclouds.

Pour simplifier la gestion des politiques et éviter les saisies manuelles, les entreprises peuvent recourir à l’étiquetage automatisé d’Illumio pour segmenter rapidement leurs environnements.

Grâce à l’IA, le moteur réduit les erreurs de configuration et garantit la conformité de la sécurité en classifiant les charges de travail de manière cohérente et continue.

Illumio s’efforce de rendre la segmentation Zero Trust plus accessible et plus rapide à déployer à grande échelle. Le moteur basé sur des règles et les capacités d’IA d’Illumio permettent aux entreprises d’étiqueter facilement les charges de travail et de déployer des politiques de sécurité plus rapidement. Désormais, les charges de travail dans le cloud sont automatiquement étiquetées en analysant le trafic réseau, les journaux de flux et les métadonnées des charges de travail. Les nouvelles versions de la plateforme ZTS d’Illumio comprennent également des mises à jour supplémentaires :

– Le lancement du conseiller virtuel Illumio (IVA) : un chatbot d’IA qui améliorera l’efficacité des équipes et aidera les entreprises à mieux comprendre et à réduire rapidement leur exposition aux risques. Il aura recours au langage naturel pour fournir des réponses et des actions instantanées. Cela peut consister, par exemple, à visualiser tout le trafic d’un serveur compromis ou à demander à voir tout le trafic des ports à risque.

– Recommandations de politiques pour le confinement et la résilience : grâce au machine learning, Illumio peut dorénavant proposer des politiques de sécurité dès le départ pour les charges de travail critiques telles que les bases de données, et mettre en place des mesures de sécurité dans les 24 heures qui suivent le déploiement.

Zero Trust est devenu la stratégie par défaut pour renforcer la cyber-résilience, puisque des entreprises telles que la National Security Agency (NSA) plaident en faveur de Zero Trust et de la microsegmentation. Pourtant, bien que la prise de conscience soit généralisée, l’étude sur la sécurité du cloud d’Illumio montre que moins de la moitié des responsables informatiques et de la sécurité ont déployé la microsegmentation dans les environnements sur site et cloud. D’ailleurs, 95 % d’entre eux reconnaissent avoir besoin d’une meilleure sécurité qui puisse suivre la cadence d’une entreprise moderne.

Cette version permet à Illumio d’offrir une plateforme de segmentation Zero Trust très complète pour que les entreprises puissent facilement visualiser et confiner les menaces dans le cloud, les centre de données et les points d’extrémité.